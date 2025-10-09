স্টেডিয়ামে ঢুকেই হংকং সমর্থকদের হুঁশিয়ারি

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সিঙ্গাপুর ম্যাচে অল্প সময়েই পূর্ণ হয়ে উঠেছিল গ্যালারি। আজ হংকংয়ের বিপক্ষে অবশ্য তেমন কিছুর দেখা মেলেনি এখন পর্যন্ত। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে রাত ৮টা। স্টেডিয়ামের গেট খোলা থাকবে ৭টা পর্যন্ত। এর আগে বেশ হুংকার দিয়ে গ্যালারিতে হংকংয়ের সমর্থকেরা। স্কার্ফ, পতাকা ও লাল জার্সি পরে স্লোগান দিতে থাকেন, ‘আমরা হংকং সমর্থক, আমরা গ্যালারিতে গর্জন তুলতে এসেছি।’
গতকাল সংবাদ সম্মেলনে হামজাকে নিয়ে খানিকটা কটাক্ষের সুরে কথা বলেন হংকং কোচ অ্যাশলি ওয়েস্টউড। নিজের দলে থাকলে বরং বাংলাদেশের মিডফিল্ডারকে বেঞ্চে রাখতেন তিনি। হংকংয়ের এক সমর্থক বলেন, ‘কোচ তো মজা করবেনই। এটা মেন্টাল গেম। হামজা ভালো খেলোয়াড়। ট্যাকল ভালো করে। শমিত শোম কোরিয়ার সন হিউং মিনের মতো।’
আবার আরেকজন বলেন, ‘হামজা কেমন খেলে, সেটা মাঠে দেখে নেব।’ বেশির ভাগই বলছেন হংকং ২–১ গোলে জিতবে।
ফুটবলারদের তাতিয়ে তুলতে শতাধিক দর্শক এসেছেন হংকং থেকে ম্যাচ দেখতে। এমন উচ্ছ্বাসই বলে দেয় বাংলাদেশের সমর্থকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলা ফাটাতে প্রস্তুত তারা। তবে তাদের দেখামাত্রই বাংলাদেশের সমর্থকেরাও পাল্টা জবাব দিতে থাকেন। ম্যাচ শুরু হলে এর মাত্রাটা নিশ্চয়ই বাড়বে।