মেসি কেন ভারতে একটা ম্যাচও খেলতে পারবেন না

ক্রীড়া ডেস্ক    

ভারতে তিন দিনের সফরে কোনো ম্যাচ নেই লিওনেল মেসির। ছবি: সংগৃহীত

লিওনেল মেসি জ্বরে এখন কাঁপছে ভারত। দীর্ঘ ১৪ বছর পর উপমহাদেশের এই দেশে তিন দিনের সফরে এসেছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। তাঁকে একনজর দেখতে ভক্ত-সমর্থকেরা তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছেন। তবে চাইলেও এই সফরে কোনো ম্যাচ খেলতে পারবেন না আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অ্যাথলেটদের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল ইনস্যুরেন্স পলিসি মেসির। তাঁর বা পায়ের জন্য ৯০ কোটি ডলার ইনস্যুরেন্স করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১০৯৮১ কোটি ১৪ লাখ টাকা। চোটসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা থেকে এড়াতেই মূলত অ্যাথলেটরা এসব ইনস্যুরেন্স করে থাকেন। তবে সেই রক্ষাকবচ কেবল আন্তর্জাতিক ফুটবল ও ক্লাব ফুটবলের জন্য। আর্জেন্টিনা-ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলার সময়ই মেসির ইনস্যুরেন্স পলিসি কার্যকর হবে। কোনো প্রদর্শনী ম্যাচের জন্য সেটা কার্যকর হবে না। এমন ম্যাচে যদি মেসি চোটে পড়েন, তাহলে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি কোনো সাহায্য তো করবেই না। সেক্ষেত্রে নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা।

ভক্ত-সমর্থকেরা চাইলেও মেসিকে ভারতে পুরো ৯০ মিনিটের ম্যাচ খেলতে দেখা যাবে না। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের তিন দিনের সফরে তাই কোনো ক্লাব বা আন্তর্জাতিক ম্যাচ রাখা হয়নি। কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বাই, দিল্লি—ভারতের এই চার শহর ভ্রমণ করবেন মেসি। বিভিন্ন দাতব্য কাজ করবেন তিনি। দেশটির বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মেসি এখন সময় কাটাচ্ছেন। তাঁর সফরসঙ্গী দীর্ঘদিনের বন্ধু লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো দি পল। জাতীয় দলে যেমন মেসির ‘দেহরক্ষী’ হিসেবে কাজ করেন রদ্রিগো দি পল, ভারত সফরেও একই দায়িত্ব পালন করছেন রদ্রিগো।

কলকাতায় গতকাল নিজের ৭০ ফুট উচ্চতার ভাস্কর্য উন্মোচন করেছেন তিনি। তবে সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে গিয়ে হ-য-ব-র-ল অবস্থা হয়ে গেছে। রাগে-ক্ষোভে চেয়ার ছুড়ে মেরেছেন ভক্ত-সমর্থকেরা। কলকাতার বাজে অভিজ্ঞতা সঙ্গে করে গতকাল দুপুরে হায়দরাবাদের বিমানে চড়েন মেসি। একটি প্রদর্শনী ম্যাচ শেষে মাঠে নামেন মেসি এবং তাঁর দুই সতীর্থ রদ্রিগো দি পল ও লুইস সুয়ারেজ। সঙ্গে ছিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। মেসিকে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে গোটা গ্যালারি। হাত নেড়ে ভক্তদের অভিবাদনের জবাব দেন এই ফরোয়ার্ড। মাঠে রেবন্ত এবং শিশুদের সঙ্গে পাসিং খেলার সময় মেসি কয়েকবার বল গ্যালারিতে পাঠান। দর্শকদের আনন্দ সেটা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর্জেন্টাইন অবস্থান করছেন মুম্বাইয়ে।

