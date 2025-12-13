হোম > খেলা > ফুটবল

কলকাতায় মেসির ব্যস্ততা শুরু, উদ্বোধন করলেন ৭০ ফুট উচ্চতার ভাস্কর্য

তিন দিনের সফরে ভারত পৌঁছেছেন মেসি। ছবি: এক্স

সব অপেক্ষা ফুরিয়েছে ভারতবাসীর। যাঁর জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা সেই লিওনেল মেসি পা রেখেছেন কলকাতায়। শুক্রবার দিবাগত রাত আড়াইটায় কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক। সেখান থেকে সোজা ইএম বাইপাসের একটি পাঁচতারকা হোটেলে উঠেন। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর ভারতে মেসির তিন দিনের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে।

সকাল নয়টায় হোটেলে স্পন্সরদের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মেসি। এরপর কাঙ্খিত সেই সময়। তারকা ফরোয়ার্ডের উগমন উপলক্ষ্যে ৭০ ফুট উচ্চতার মেসি ভাস্কর্য তৈরি করেছে কলকাতার লেক টাউনের শ্রী ভূমি স্পোর্টিং ক্লাব। হোটেল থেকে ভার্চুয়ালি সেই ভাস্কর্য উদ্বোধন করেন মেসি। এর আগে কোনো ফুটবলারকে নিয়ে এত বিশাল ভাস্কর্য তৈরি হয়নি। অর্থাৎ রেকর্ডের পাতায় নাম লিখিয়েছে মেসি ভাস্কর্য।

ভারত সফরে চারটি শহর ভ্রমণ করবেন মেসি। এই শহরগুলো হলো কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বাই ও নয়াদিল্লি। বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলারের সঙ্গে হাত মেলানো এবং ছবি তোলার সুযোগ করে দিয়েছে আয়োজকরা। তবে সেটা বেশ ব্যয়বহুল হবে। দ্য গোট ইন্ডিয়া ট্যুরের অংশ হিসেবে আগামীকাল হায়দরাবাদ যাবেন মেসি। সেখানে মেসির ১০০ জন ইন্টার মায়ামি তারকার সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পাচ্ছেন। এদের প্রত্যেককে খরচ করতে হবে ৯ লাখ ৯৫ হাজার রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ টাকা।

দুপুর দুইটার ফ্লাইটে হায়দরাবাদ যাবেন মেসি। তার আগ পর্যন্ত বেশকিছু অনুষ্ঠানে হাজির হবেন। যুবভারতীতে এই ফুটবলারের সঙ্গে উপস্থিত থাকার কথার রয়েছে বলিউড বাদশা শাহরুখ খান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিদের। এর আগে ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো ভারত সফর করেছিলেন মেসি।  সেবার একটি প্রীতি ম্যাচে অংশ নেন তিনি।

