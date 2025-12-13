বিমানবন্দর থেকে ফিরে এলেন দুই প্রবাসী ফুটবলার, বিরক্ত পরিবার

টিকিট জটিলতার কারণে আজ কাতার এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে ইংল্যান্ডে ফিরতে পারেননি লাতিন–বাংলা সুপার কাপে রেড অ্যান্ড গ্রিন ফিউচার স্টারের দুই প্রবাসী ফুটবলার ক্যাসপার হক ও ইব্রাহিম নাওয়াজ। তবে মঙ্গলবার সকালে তারা বাংলাদেশ ছাড়বেন বলে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ইব্রাহীম নাওয়াজের বাবা সরফরাজ নেওয়াজ ও ক্যাসপার হকের চাচা রুবায়েত হক হিমেল।
আজ সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটের নির্ধারিত কাতার এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ধরতে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালেও শেষ পর্যন্ত বিমানে ওঠা সম্ভব হয়নি এই দুই ফুটবলারের।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহ আগে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)-এর পক্ষ থেকে যে টিকিট দেওয়া হয়েছিল, সেটির ভিত্তিতেই কাসপার-ইব্রাহিম বিমানবন্দরে যান। গত এক সপ্তাহ ধরে টিকিটের বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ নেওয়া হলেও বাফুফের পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি। বিমানবন্দরে গিয়ে কাতার এয়ারওয়েজ কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রদত্ত টিকিটটি কনফার্ম নয়; এটি ছিল কেবল বুকিং, যার শতভাগ নিশ্চয়তা নেই।
এই ঘটনায় ক্যাসপার-ইব্রাহীম নাওয়াজের পরিবার বাফুফের ওপর চরম বিরক্তি ও হতাশা প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, এতে বাফুফে সম্পর্কে খুবই নেতিবাচক একটি ছাপ তৈরি হয়েছে। ঘটনার পর বাফুফের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা। তখন বাফুফে থেকে বলা হয় টিকিটের টাকা আলাদা করে অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে।
বাফুফে তরফ থেকে দুই পরিবারকে জানানো হয় লাতিন–বাংলা সুপার কাপের আয়োজক প্রোমোটারদের কাছ থেকে এখনো অর্থ না পাওয়ায় টিকিট কনফার্ম করা সম্ভব হয়নি। তবে আয়োজকদের সঙ্গে বাফুফের আর্থিক লেনদেন ঠিকমতো না হওয়ার প্রভাব কেন খেলোয়াড় ওপর এসে পড়বে?
যদিও বাফুফের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজ উদ্যোগে ক্যাসপার ও ইব্রাহিম নতুন টিকিট কেটে ফেলেছেন। এক সপ্তাহ সময় থাকার পরও কোনো স্পষ্ট আপডেট না দেওয়া এবং শেষ মুহূর্তে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়াকে চরম অপেশাদার আচরণ হিসেবে দেখছে কাসপার-ইব্রাহিমের পরিবার। এ ব্যাপারে বাফুফে সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার বলেন, ‘আমাদের তো একটা কথা ছিল শুধুমাত্র টিম দিবো আর মাঠটা পাওয়ার জন্য সহযোগিতা করবো। আয়োজক যারা টিকিট দিয়েছে, যাওয়ার টিকিট আর দেয়নি। ওটা নিয়ে আজকে দিচ্ছি, কালকে দিচ্ছি বলে ঘুরাচ্ছে। পরে আমি বলছি টিকিট করে দাও অথবা ওরা করুক, আমরা ওদের টাকা দিয়ে দেব।’
কোনো উত্তর দেননি। লাতিন বাংলা সুপার কাপে ব্রাজিলের ক্লাব ও আর্জেন্টিনার ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেছেন কাসপার-ইব্রাহিম।