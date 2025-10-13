বাংলাদেশের আচরণে ক্ষুব্ধ হংকয়ের ‘হ্যাটট্রিক হিরো’ দিলেন হুমকি

বাংলাদেশের হৃদয় ভাঙার কারণ হয়ে থাকবেন রাফায়েল মেরকিস। তাঁর হ্যাটট্রিকে ঢাকায় ৪-৩ গোলের নাটকীয় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে হংকং। ফিরতি লেগের ম্যাচ সামনে রেখে সেই মেরকিস এবার বাংলাদেশকে দিলেন হুমকি।
মূলত বাংলাদেশের আচরণের ওপর ক্ষুব্ধ মেরকিস। ৯ অক্টোবরের ম্যাচে বদলি হিসেবে নেমে হ্যাটট্রিক করার পর স্মারক বল চেয়েছিলেন ফরাসি বংশোদ্ভূত এই ফরোয়ার্ড। কিন্তু কেউই নাকি তাঁকে বল দিয়ে সহায়তা করেনি। ফলে বেজায় মন খারাপ হয়েছে তাঁর। সেই ঝাল মেটানোর ক্ষুধা নিয়েই মাঠে নামবেন কাল।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে দ্বিতীয় দেখায় কাল বাঁচা মরার লড়াইয়ে ফের হংকংয়ের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। এবার অবশ্য আতিথেয়তা দেবে হংকং। ঢাকার ‘বাজে’ অভিজ্ঞতা বরং মেরকিসকে দিচ্ছে জ্বলে ওঠার বাড়তি অনুপ্রেরণা। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টকে তিনি বলেন, ‘আমি বল চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা সেটা দিতে ইচ্ছুক ছিল না। এমনকি বল বয়ের কাছেও গিয়েছ, কিন্তু কেউই আমার হাতে বল দেয়নি।’
হ্যাটট্রিক করার পর আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন না মেরকিস, ‘পাগলাটে এক রাত ছিল। তবে কেবল অর্ধেক কাজ শেষ হয়েছে। আমাদের ফের মনোযোগী হতে হবে, কারণ এই ম্যাচও গুরুত্বপূর্ণ।’
হংকংয়ের জন্য বড় ধাক্কা এই ম্যাচে অধিনায়ক ইয়াপ হুং-ফাইকে পাচ্ছে না তারা। অভিজ্ঞ গোলরক্ষক মাঠে না থাকলেও তাঁকে জয় উপহার দিতে চান মেরকিস, ‘তাঁকে না পাওয়াটা আমাদের জন্য বড় ক্ষতি। চেষ্টা করব তাঁর জন্য ম্যাচটা জেতার।’