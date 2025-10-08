নিজের দলে হামজাকে পেলে বেঞ্চে বসিয়ে রাখতেন হংকং কোচ!

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার অভিজ্ঞতা আছে হামজা চৌধুরীর। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে এমন একজন ফুটবলারকে নিয়ে সমীহ প্রকাশ করেছিলেন ভারত, সিঙ্গাপুরের মতো দলের ফুটবলার ও কোচরা। সেদিক থেকে ব্যতিক্রম অ্যাশলি ওয়েস্টউড। হামজাকে নিয়ে কোনো পরিকল্পনাই নেই হংকং কোচের। এমনকি দলে থাকলে ২৮ বছর বয়সী তারকাকে বেঞ্চে রাখতেন বলেও জানালেন তিনি।
এএফসি এশিয়া কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে আগামীকাল জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের আতিথেয়তা নেবে হংকং। তার আগে আজ সফরকারী দলের হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন ওয়েস্টউড। নিজেদের পরিকল্পনা, লক্ষ্য, দলের অবস্থা নিয়ে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সফরকারী দলের প্রধান কোচ। কিন্তু হামজা ইস্যুতে তার বলা কথাগুলো রীতিমতো অবাক করেছে সবাইকে। লেস্টার সিটি তারকাকে নিয়ে কথা বলে যেন নিজেদের শক্তির জানান দিতে চাইলেন ওয়েস্টউড। যেটা ম্যাচের আগে বাংলাদেশের জন্য বড় বার্তা।
হামজা তার দলে থাকলে কোথায় খেলাতেন? এই প্রশ্নের জবাবে ওয়েস্টউড বলেন, ‘সম্ভবত বেঞ্চে।’ হামজা একাই বাংলাদেশের জন্য সবকিছু করতে পারবে না, সেটাও বোঝাতে চাইলেন এই কোচ, ‘হামজাকে নিয়ে আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই। আমরা তার ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত। ইংল্যান্ডে সে বেশিরভাগ সময় রাইট-ব্যাক হিসেবে খেলে। সে মিডফিল্ডে খেলতে পারে। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবেও খেলতে পারে। কিন্তু এটা তাদের দলের ব্যাপার। একজন খেলোয়াড় কখনও দলের জন্য সবকিছু হতে পারে না।’
দলগত পারফরম্যান্স দিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে দারুণ কিছু করতে মুখিয়ে হংকং কোচ, ‘আমাদের দলে দারুণ কিছু ফুটবলার আছে। আমরা চেষ্টা করি সব সময় সম্মিলিতভাবে, একটা দল হিসেবে ভালো ফুটবল খেলতে। আমরা আমাদের বিকল্প খেলোয়াড়দের বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করার চেষ্টা করি।’
মাঠ নিয়ে অভিযোগ করেছেন ওয়েস্টউড। তার দাবি, স্বাগতিকরা নিয়মিত অনুশীলন করায় মাঠের অবস্থা কিছুটা খারাপ হয়েছে, ‘বাংলাদেশ দল প্রতিদিন মাঠে ব্যবহার করে আসছে। যা ভালো কথা নয়। এটা খারাপ নীতি। আমি জানি এএফসি কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচের কমপক্ষে দুই বা তিনদিন আগে মাঠ ব্যবহার বাদ দিতে হয়। সেটা ওরা করেনি। এজন্য মাঠের পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ হয়েছে।’