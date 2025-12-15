ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ

আলাভেসের বিপক্ষে লা লিগায় ২-১ গোলের জয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে। সাম্প্রতিক সময়ের দুঃসময়ের ঘেরাটোপ থেকে বের হয়ে আসতে এই জয়ের বিকল্প ছিল না মাদ্রিদের ক্লাবটির জন্য। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি জয়ের পরও অসন্তুষ্ট দলটির প্রধান কোচ জাবি আলোনসো।
বার্সেলোনার চেয়ে ৭ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে আলাভেসের বিপক্ষে মাঠে নামে রিয়াল। ম্যাচ জিতে ব্যবধানে চারে নামিয়ে এনেছে প্রতিযোগিতার রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। সেই সঙ্গে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ২ হারের পর জয়ের মুখ দেখল তারা। পূর্ণ ৩ পয়েন্ট তুলে নিলেও পেনাল্টি না পাওয়াকে কেন্দ্র করে রেফারিকে দিকে আঙুল তুলেছেন আলোনসো।
ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে আলাভেসের ডি বক্সে ফাউলের শিকার হন রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এমন একটি স্পর্শকাতর ফাউলের পরও ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) সহায়তা নেননি রেফারি। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না আলোনসো।
তিনি বলেন, ‘আমি খেলা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি, রেফারিকে নিয়ে নয়। আমার মনে হয় এটা স্পষ্ট পেনাল্টি ছিল। ভিনিসিয়ুস বল নিয়ে খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। সতীর্থের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আমি খুব অবাক হয়েছি কারণ রেফারি ভিএআরের সিদ্ধান্তও নেয়নি। তবে এটা সত্যি যে আমাদের কিছু করার নেই। এভাবেই আমাদের খেলা চালিয়ে যেতে হবে।’
সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলোনসোর তিক্ততার কথা উঠে আসে সংবাদমাধ্যমে। তবে এই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন আলোনসো, ‘এই দলের সবাই একতাবদ্ধ। যেকোনো পরিস্থিতিতেই আমরা একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছি। আলাভেসের বিপক্ষে দল ভালো লড়াই করেছে। শুরুটা ভালো করেছি আমরা এবং পরে শেষটাও ভালোভাবে করতে পেরেছি। একতাই হলো সবচেয়ে বড় কথা।’
ফুটবল ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে চান না আলোনসো, ‘নিজেদের কাজের দিকেই আমাদের সব মনোযোগ। দলে সবার মধ্যে বন্ধন অটুট আছে। প্রতিটি ম্যাচের আগে আমরা নিজেদের সেরা প্রস্তুতি নেই। আলাভেসের বিপক্ষে জয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। চোটের কারণে আমরা স্কোয়াডের কয়েকজন সেরা ফুটবলারদের পায়নি।’