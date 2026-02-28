মাঠে নামবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা, তাকিয়ে নিউজিল্যান্ড

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটের গ্রুপ টুতে গতকাল নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। তাদের এই জয়ে সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে আছে পাকিস্তান। সুপার এইটে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। সে ম্যাচে জিততেই হবে পাকিস্তানকে। সেই সঙ্গে নেট রানের রেটের সমীকরণও মেলাতে হবে। তবেই ইংল্যান্ডের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে এই গ্রুপ থেকে শেষ চারে জায়গা করে নিতে পারবে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা। তাদের সঙ্গে সেমিফাইনালের আশায় রয়েছে নিউজিল্যান্ডও। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
লিভারপুল-ওয়েস্টহাম
রাত ৯টা, সরাসরি
লিডস-ম্যানসিটি
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নিউক্যাসল-এভারটন
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২