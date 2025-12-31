আফগানিস্তান কি এবারও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলবে

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলেছে আফগানিস্তান। এই সংস্করণের বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বেও আফগানরা শেষ চারে জায়গা করে নেবে বলে মনে করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং।
যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আফগানিস্তানের প্রতিপক্ষ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের কাছে পাত্তা পায়নি রশিদ খান-মোহাম্মদ নবিরা। মাত্র ৫৬ রানে অলআউট হয়ে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় তারা।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে। সংক্ষিপ্ত ওভারের টুর্নামেন্টটিতে আফগানিস্তানের পাশাপাশি সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে বেছে নিয়েছেন হরভজন। তবে শিরোপা জেতার দৌঁড়ে নিজ দেশ ভারতকে এগিয়ে রাখছেন সাবেক এই স্পিনার।
হরভজন বলেন, ‘ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের ভালো সুযোগ আছে। নিজেদের মাঠে খেলা হলে তারা খুবই শক্তিশালী দল। অন্যদের থেকে তাদের কন্ডিশন ভালো ধারণা থাকবে। তবে বিশ্বকাপের চাপ যেহেতু ভিন্ন তাই অন্যদের থেকে ভালোভাবে সামলানোও জানতে হবে। এটাই তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।’
বাকিদের নিয়ে হরভজন বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া যেকোনো বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো একটা দল। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাও ফেভারিট থাকবে। তারা সম্প্রতি অবিশ্বাস্য পারফর্ম করেছে। স্পিনারদের কারণে আফগানিস্তানও শক্তিশালী দল। আমি তো মনে করি তারা এশিয়ান কন্ডিশনে যেকোনো দলকেই হারানোর যোগ্যতা রাখে। এই চার দলকেই আমি সেমিফাইনালের দৌঁড়ে এগিয়ে রাখব।’