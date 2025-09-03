বৃষ্টির বাধায় ধবলধোলাই করা গেল না ডাচদের

প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে লক্ষ্য ছিল একটাই—পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে প্রতিপক্ষ ডাচদের ধবলধোলাই করা। কিন্তু বৃষ্টির কারণে ডাচদের ধবলধোলাই করা যায়নি।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে বাংলাদেশের স্কোর যখন, ১৮. ২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৪, তখন মাঠে নামে বৃষ্টি। এরপর আর খেলাই শুরু হতে পারেনি। আম্পায়াররা মাঠ দেখে খেলা শুরুর শেষ সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৪৮ মিনিট। কিন্তু সিলেটে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে খেলা শুরু সম্ভব হয়নি। খেলা শুরু হলে ডিএলএস পদ্ধতিতে লক্ষ্য তাড়ায় ৫ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেত সফরকারী ডাচ দল। কিন্তু বৃষ্টি তা হতে দিল কই! তাই ম্যাচ পরিত্যক্ত।
ক্রিকেটের এই সংস্করণে বাংলাদেশ আগে ধবলধোলাই করেছে আয়ারল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ডকে। এই তালিকায় যোগ হতে পারত নেদারল্যান্ডসও। কিন্তু বৃষ্টির কারণে সেটি হলো না।