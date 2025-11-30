লিটনের ক্যাচ মিস নিয়েই আয়ারল্যান্ডের যত আফসোস

লিটন দাসের বলটা নিশ্চিত ছক্কার পথেই এগোচ্ছিল। ডিপ মিড উইকেট সীমানার ধারে বাজপাখির মতো ছো মেরে বলটা থামালেন গ্যারেথ ডেলানি। ছক্কা বাঁচানোর পর দারুণভাবে শরীরের ভারসাম্য রেখে ক্যাচটা ধরলেন। তবু লিটন আউট হলেন না। এই মুহূর্ত ম্যাচের ফলে অনেক বেশি ইমপ্যাক্ট ফেলেছে বলে মনে করেন আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক পল স্টার্লিং।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ যখন ১৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করছে, তখন লিটনের ঘটনাটা ঘটেছে। ইনিংসের ১১তম ওভারের চতুর্থ বলে আইরিশ বাঁহাতি পেসার জশ লিটলকে তুলে মারতে যান লিটন। ডিপ মিড উইকেটের সীমানার ধারে ডেলানি নিশ্চিত ছক্কা হওয়া বল দারুণভাবে থামিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ক্যাচ ধরার সময় তাঁর রুমাল লেগে যায় সীমানার দড়ির সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সেটা ছক্কা হয়েছে। ব্যক্তিগত ২৭ রানে বেঁচে যাওয়া লিটন আউট হয়েছেন ৫৭ রানে।
অল্পের জন্য লিটন বেঁচে যাওয়ায় ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে স্টার্লিংয়ের কণ্ঠে আক্ষেপ ঝরেছে। চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির পর আইরিশ অধিনায়ক বলেন, ‘লিটনের ক্যাচ মিস হয়ে ছক্কাটাকে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মুহূর্ত বলব না। তবে এটা ম্যাচের অনেক বড় একটা ব্যাপার। এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে আমাদের মধ্যে। যদি অন্য রকম কিছু হতো, ক্যাচটা ধরে আউট করতে পারতাম, তাহলে হয়তো জয়ের জন্য যথেষ্ট হতো। আসলে এটাই ক্রিকেট।’
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ৩৯ রানে হেরেছিল আয়ারল্যান্ডের কাছে। গতকাল চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে পাওয়ার প্লে (প্রথম ৬ ওভার) আইরিশদের স্কোর ছিল ১ উইকেটে ৭৫ রান। ২০০ ছাড়ানো আয়ারল্যান্ডের কাছে সহজ মনে হলেও ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭০ রানে আটকে যায় তাদের ইনিংস। পরবর্তীতে ১৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। সিরিজে টিকে থাকার লড়াইয়ে নেমে বাংলাদেশ দুর্দান্ত খেলেছে বলে উল্লেখ করেছেন স্টার্লিং। লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে প্রশংসায় ভাসিয়ে স্টার্লিং বলেন, ‘টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচ দ্রুত বদলায়। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ যে ভুল করেছিল, সেসব শুধরে আজ অনেক ভালো করেছে। তারা অনেক উন্নতি করেছে। বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে সবসময়ই আমরা উচ্ছ্বসিত থাকি।’
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। উপমহাদেশের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাংলাদেশে এসে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে করেন স্টার্লিং। চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক বলেন,‘এই সিরিজ অনেক জরুরি ছিল। বছরের শুরুতেই আমরা ভেবেছি বাংলাদেশের এই সিরিজই আমাদের জন্য বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মঞ্চ হতে পারে। বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার কন্ডিশন অনেকটা এখানকার (বাংলাদেশ) মতো হবে বলেই ধারণা করছি।’
অধিনায়ক লিটনই গতকাল ম্যাচসেরা হয়েছেন। ৩৭ বলে ৩টি করে চার ও ছক্কায় ৫৭ রান করেছেন। পাশাপাশি দুটি স্টাম্পিংও করেছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।