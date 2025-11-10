হোম > খেলা > ক্রিকেট

জয়ের সুবাস পাচ্ছেন সৌম্য-বিজয়রা, বাকিদের কী খবর

নিজস্ব প্রতিবেদক

তৃতীয় রাউন্ডের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে। ছবি: বিসিবি

ড্রয়ের পথে আছে ময়মনসিংহ-ঢাকার ম্যাচ। বরিশাল-রাজশাহীর ম্যাচে জিততে পারে যে কেউ। ড্র কিংবা ফল–দুইটাই হতে পারে সিলেট-রংপুরের ম্যাচে। সেদিক থেকে ব্যতিক্রম খুলনা। জাতীয় ক্রিকেট লিগের তৃতীয় রাউন্ডের তৃতীয় দিন শেষে চট্টগ্রামের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছে সৌম্য সরকার, এনামুল হক বিজয়রা।

বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের দেওয়া ২৩৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিন শেষে বিনা উইকেটে ৫২ রান করেছে খুলনা। জয়ের জন্য শেষদিনে ১৮৫ রান করতে হবে তাদের। সৌম্য ৩৪ ও অমিত মজুমদার ১০ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামবেন।

কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ১২৭ রানে এগিয়ে আছে সিলেট। ১৭৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে দলটি। শেষদিনের শুরুতে সিলেটকে অলআউট করতে পারলে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হবে রংপুরের সামনে। সে কাজটা করতে হবে বোলারদেরকেই।

কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে ময়মনসিংহের বিপক্ষে ১১১ রানে পিছিয়ে আছে ঢাকা। শুভাগত হোম চৌধুরীর দলের করা ৩৩৬ রানের জবাবে ২২৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে ঢাকা। এই ম্যাচে ফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে রাজশাহীকে ২৪৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছে বরিশাল। জবাবে বিনা উইকেটে ৫ রান তোলেছে পদ্মাপাড়ের দলটি। শেষদিনে আরও ২৪১ রান করতে হবে তাদের। মিজানুর রহমান, সাব্বির হোসেন, সাব্বির রহমান, প্রীতম কুমারদের নিয়ে সাজানো ব্যাটিং লাইনের পক্ষে এই রান করা খুব কঠিন কিছু নয়। তবে প্রতিপক্ষ দলে থাকা তানভীর ইসলাম, ইয়াসির আরাফাত মিশু, রুয়েল মিয়াদের মতো বোলারদের কথা ভেবে কিছুটা চিন্তাও থাকছে তাদের সামনে।

