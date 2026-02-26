হোম > খেলা > ক্রিকেট

ব্যাটিংয়ের সময় কেন দর্শকদের দিকে তেড়ে গেলেন মিঠুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিসিএলের ম্যাচের সময় মেজাজ হারিয়েছেন মোহাম্মদ মিঠুন। ছবি: সংগৃহীত

হঠাৎই ব্যাটিং ছেড়ে গ্যালারির দিকে তেড়ে গেলেন মোহাম্মদ মিঠুন। তাঁর মেজাজ যে সপ্তমে চড়েছে, সেটা স্পষ্ট। প্রতিপক্ষের কোনো ক্রিকেটারের সঙ্গে নয়। দক্ষিণাঞ্চলের এই ব্যাটার মেজাজ হারিয়েছেন দর্শকের ওপর!

রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে তাঁকে উদ্দেশ্য করে কটু মন্তব্য শুনে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেননি মিঠুন। বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) আজ রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে খেলছে দক্ষিণাঞ্চল-উত্তরাঞ্চল। আগে ব্যাটিং পাওয়া দক্ষিণাঞ্চলের ক্রিকেটার মিঠুন ব্যাটিং ছেড়ে তেড়ে গেলেন গ্যালারির থেকে। গ্যালারি থেকে তখন ভেসে আসছিল ‘দালাল, দালাল’ চিৎকার। সীমানার ধারে গিয়ে মিঠুনকে দর্শকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। দর্শকদের কাছে হয়তো তিনি জানতে চেয়েছেন, কেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের মন্তব্য বা দুয়ো দিচ্ছেন! কিছুক্ষণ পর মিঠুন অবশ্য মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে ফিরে এসেছেন উইকেটের দিকে। সর্বশেষ বিপিএলে একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল মেহেদী হাসান মিরাজকেও।

রাজশাহী স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের দিকে তেড়ে যান মোহাম্মদ মিঠুন। ছবি: সংগৃহীত

দর্শকদের রোষানলে যে মিঠুন পড়েছেন, তার পেছনে বিপিএলের একটি ঘটনার যোগসূত্র আছে। গত জানুয়ারিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের বিতর্কিত এক মন্তব্যের জেরে একদিন বিপিএল বন্ধ ছিল। ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব সভাপতি মিঠুনের নেতৃত্বে বিপিএল বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লিটন-মেহেদী হাসান মিরাজরা। এই ঘটনায় আড়াল থেকে তামিম ইকবালের সমর্থন আছে কি না, এই প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হয়েছিল মিঠুনকে। ওই ঘটনার পর থেকেই মিঠুন-মিরাজকে মাঠে প্রায় দর্শকদের দুয়ো শুনতে হচ্ছে, যেটা আজ রাজশাহীতেও হলো।

এ রকম পরিস্থিতির মধ্যেও মিঠুন ভালো ব্যাটিং করেছেন। উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া দক্ষিণাঞ্চল ৩০.৫ ওভারে ১৪৪ রানে গুটিয়ে গেছে। মিঠুন ৭৯ বলে ৫৫ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন।

