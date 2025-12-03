পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচও জিততে পারল না বাংলাদেশ

ব্যাটিং ব্যর্থতা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পরিচিত চিত্র। ছেলেদের ক্রিকেট, মেয়েদের ক্রিকেট—সব জায়গায় দেখা যায় একই রকম ঘটনা। কক্সবাজারে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১০০-এর কম লক্ষ্য পেয়েও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল ম্যাচটা হেরে গেছে।
কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিং করে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। সফরকারী ব্যাটিং করেছে ১৯.৪ ওভার। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন ইমান নাসের। তিনি খেলেছেন ৪১ বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ রান করেন আরিসা আনসারি। এই রান করতে তিনি খেলেছেন ২৩ বল। বাংলাদেশের জারিন তাসনিম ৪ ওভারে ১৪ রান খরচ করে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
৮৯ রানের লক্ষ্য হলেও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ব্যাটাররা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯.৫ ওভারে ৭৫ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। পাঁচ ব্যাটারই শূন্য রানে আউট হয়েছেন। ইনিংস সর্বোচ্চ ২০ রান করেন আরিত্রি নিরঞ্জনা মণ্ডল। এই রান করতে তিনি খেলেছেন ৩৮ বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ রান করেন সাদিয়া আক্তার। ববি খাতুন করেন ১৩ রান। সাদিয়া ও ববি খেলেছেন ২০ ও ১৮ বল। পাকিস্তানের সাহারা বানু নিয়েছেন ৩ উইকেট। রোজিনা আকরাম ও মেমুনা খালিদ দুটি করে উইকেট পেয়েছেন।
১৩ রানে জিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ৫ ডিসেম্বর। ৭, ১০ ও ১২ ডিসেম্বর হবে সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। বাংলাদেশ-পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের টি-টোয়েন্টি সিরিজের সব ম্যাচই কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে হবে।