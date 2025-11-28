হোম > খেলা > ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে হঠাৎ ধোনির বাসায় কোহলি

ক্রীড়া ডেস্ক    

বিরাট কোহলিকে আতিথেয়তা দেওয়ার পর গাড়িতে করে রাঁচি ঘুরিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহেন্দ্র সিং ধোনি ছেড়েছেন ছয় বছর আগে। বিরাট কোহলি ভারতের জার্সিতে কেবল ওয়ানডেই খেলেন। আইপিএল ছাড়া দুজনের দেখা হওয়া অনেক কঠিন। এবার আচমকা দেখা হয়ে গেল ভারতীয় দুই তারকা ক্রিকেটারের।

ধোনি-কোহলিকে মিলিয়ে দিয়েছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজ। রোববার রাঁচির ঝাড়খন্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কমপ্লেক্সে শুরু হবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। এই সুযোগে ধোনির রাঁচির বাসায় ঘুরে এলেন কোহলি। রাঁচিতে দুই ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার একসঙ্গে ডিনার করেছেন। ডিনার শেষে কোহলিকে ভারতীয় দলের টিম হোটেলে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন ধোনি। সামাজিক মাধ্যমে দুই তারকা ক্রিকেটার যখন রাস্তায় ঘুরেছেন, তখন কড়া পুলিশি পাহাড়া ছিল। সামাজিক মাধ্যমে এটা এখন ভাইরাল। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ২৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করে স্টার স্পোর্টস ক্যাপশন দিয়েছে, ‘এটা কি বছরের সেরা পুনর্মিলন?’ কোহলি-ধোনির গাড়িতে রাঁচির রাস্তা ভ্রমণের শেষের অংশে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

ধোনির বাসায় কোহলির পাশাপাশি রুতুরাজ গায়কোয়াড়-ঋষভ পন্তরাও ছিলেন বলে জানা গেছে। পন্ত-গায়কোয়াড়দের সঙ্গেও আইপিএল ছাড়া ধোনির দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। গায়কোয়াড়ের সঙ্গে চেন্নাই সুপার কিংসে ধোনি নিয়মিত খেলছেন। সবশেষ ২০২৩ সালে ধোনির নেতৃত্বে আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। ধোনি, গায়কোয়াড় একসঙ্গে শিরোপা জয়ের উদযাপন করেছিলেন।

টেস্টের মতো ওয়ানডেতেও আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অধিনায়ক হয়েছেন গিল। কিন্তু কলকাতা টেস্টে পিঠে ব্যথা পাওয়ায় গিল আর মাঠেই নামতে পারছেন না। তাঁকে ছাড়া গুয়াহাটি টেস্ট খেলেছে ভারত। পন্তের নেতৃত্বাধীন ভারত দ্বিতীয় টেস্টে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন লোকেশ রাহুল। ৩ ও ৬ ডিসেম্বর রায়পুর ও বিশাখাপত্তনমে হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। এরপর পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে দুই দল।

