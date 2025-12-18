পুরো আইপিএল খেলতে পারবেন না মোস্তাফিজ

আবুধাবিতে পরশু আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাঁকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণাও শুরু করে দিয়েছে কলকাতা। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ থেকে শুরু করে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের প্রশংসা পেয়েছেন মোস্তাফিজ।
রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ার পর একটা আলোচনা চলছে গত দুই দিন ধরে। ২০২৬ আইপিএলে পুরোটা সময় মোস্তাফিজ খেলতে পারবেন তো? কারণ, আগামী বছরের ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত হবে ১৯তম আইপিএল। আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচী অনুযায়ী এপ্রিলে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সীমিত ওভারের সিরিজ খেলবে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম আজ সাংবাদিকদের মোস্তাফিজকে অনাপত্তিপত্র দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলেছেন। ফাহিম বলেন, ‘মোস্তাফিজকে আমরা এনওসি দিয়েছি পুরো আইপিএলের জন্য। শুধু নিউজিল্যান্ড সিরিজে যে তিনটা ওয়ানডে থাকবে, তখন জাতীয় দলের পক্ষে খেলতে চলে আসবে।’
২০২৬ আইপিএল, আগামী বছরের বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ—কোনোটিরই সূচি এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে আইপিএল ছেড়ে কত দিনের জন্য মোস্তাফিজ বাংলাদেশে ফিরবেন, সেটা জানিয়ে দিয়েছেন ফাহিম। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান বলেন, ‘ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ৮ দিনের জন্য সে ফিরবে।’ গত আইপিএলে এপ্রিলে হয়েছিল ৩৭ ম্যাচ। সে সময় কলকাতা নাইট রাইডার্স খেলেছিল ৭ ম্যাচ। ৮ দিনের ব্যবধানে কমপক্ষে তিন ম্যাচ খেলেছিল আইপিএলে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন এই দল। ফাহিমের কথা অনুযায়ী, ২০২৬ আইপিএলে অন্তত ৩ ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন না মোস্তাফিজ।
২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে সরাসরি খেলতে হলে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ অন্তত ৯ নম্বরের মধ্যে থাকতে হবে বাংলাদেশকে। কারণ, আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডেতে ৬ নম্বরে অবস্থান করছে। তাদের রেটিং ৯৮। ১২১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। ১০ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ৭৭। নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে। ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাংলাদেশের জন্য এখন প্রত্যেকটা ওয়ানডে সিরিজই গুরুত্বপূর্ণ।