ইংলিশ ক্লাবের দায়িত্বে বাংলাদেশের সাবেক কোচ

কাউন্টি ক্রিকেটের দল হ্যাম্পশায়ারের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেলেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ রাসেল ডমিঙ্গো। এক বিবৃতিতে ইংলিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। দুই বছরের জন্য হ্যাম্পশায়ারের কোচিং প্যানেলের প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন ৫১ বছর বয়সী ডমিঙ্গো।
এর আগে ২০১৯ সালের আগস্টে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের পদে বসেন ডমিঙ্গো। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। বাংলাদেশের কোচ হিসেবে বেশ বিতর্ক হয়েছে ডমিঙ্গোকে নিয়ে। তাঁর দল ও একাদশ নির্বাচন নিয়ে বরাবরই বেশ সমালোচনা ছিল দেশের ক্রিকেটপাড়ায়।
কোচিং ক্যারিয়ারে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই সবচেয়ে বেশি সময় পার করেছেন ডমিঙ্গো। প্রোটিয়াদের অনূর্ধ্ব ১৩, অনূর্ধ্ব ১৯, ‘বি’ ও ‘এ’ দলের হয়ে কাজ করেছেন তিনি। ২০১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের দায়িত্ব পান। এই দায়িত্বে ছিলেন ২০১৭ সাল পর্যন্ত। নিজ দেশ দিয়েই জাতীয় দলে কোচিং অধ্যায় শুরু করেন ডমিঙ্গো। বাংলাদেশের দায়িত্ব ছাড়ার পর এখন পর্যন্ত আর কোনো জাতীয় দলের ডাগআউটে বসা হয়নি তাঁর।
বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটের দল লায়ন্সের কোচ হন ডমিঙ্গো। মাঝে পাকিস্তান সুপার লিগের দল (পিএসএল) লাহোর কালান্দার্সের কোচিং করিয়েছেন। প্রতিবেদনে ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, হ্যাম্পশায়ারের দায়িত্ব পেলেও একই সঙ্গে লায়ন্সের কোচিংয়ের ভূমিকায়ও দেখা যাবে তাঁকে।
সাত বছর কাজ করা আদ্রিয়ান ব্যারেলের জায়গায় হ্যাম্পশায়ারের কোচ হলেন ডমিঙ্গো। ইংলিশ ক্লাবটিতে ব্যাটিং কোচ হিসেবে জিমি অ্যাডামসকে পাবেন তিনি। বোলিং কোচের দায়িত্বে থাকছেন শেইন বার্গার। এই প্রোটিয়া কোচ আগে স্কটল্যান্ড দলে কাজ করেছেন।