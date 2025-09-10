নিজেকে উজাড় করে খেলতে চান লিটন

টানা তিনটি টি–টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের তাজা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাল এশিয়া কাপ মিশনে নামছে বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে লিটন দাসের দলের প্রতিপক্ষ হংকং। লক্ষ্য একটাই— ইতিহাস গড়া। তা সামনে রেখে বাংলাদেশ এগোচ্ছে ম্যাচ বাই ম্যাচ ধরে।
টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের খেলার ধরনে ছোঁয়া মিলেছে পরিবর্তনের। পাওয়ার–হিটিংয়ের সক্ষমতা বাড়াতে লিটনদের সঙ্গে কাজ করেছেন বিশেষজ্ঞ জুলিয়ান উড।
আজ সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আপাতত টুর্নামেন্ট নিয়ে ভাবছি না। হংকংয়ের প্রথম ম্যাচটাই আমাদের ফোকাস। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, এই মুহূর্তে নেতিবাচক কোনো ধারণা মাথায় নেই। মাঠে নামব জেতার জন্যই।’
আবুধাবির গরমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াও বড় চ্যালেঞ্জের। লিটন বলেন, ‘মাঠ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে বলে মনে করি না। কেউ না কেউ আগে এখানে খেলেছে। যদিও বেশি ম্যাচ খেলা হয়নি, তারপরও একটি ধারণা আছে। অবশ্য, কন্ডিশন সব সময় একটা ব্যাপার। গরমের মধ্যেই খেলতে হবে, তবে সেটা দুই দলের জন্য সমান। আমাদের লক্ষ্য হলো—কীভাবে শক্তি বাঁচিয়ে মাঠে শতভাগ দিতে পারি, নিজেদের সম্পূর্ণ উজাড় করে দিতে পারি।’