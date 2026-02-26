রনির অলরাউন্ড নৈপুণ্যে তাসকিনদের উড়ন্ত জয়, মিরাজদের উড়িয়ে দিলেন শান্তরা

মোহাম্মদ মিঠুনের ব্যাটিং ছেড়ে উঠে যাওয়া, বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ‘সাকিব-সাকিব’ স্লোগান, তাসকিন আহমেদের নারী ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তোলা—২০২৬ বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের (বিসিএল) দ্বিতীয় দিনটা ছিল অনেক আলোচিত। ঘটনাবহুল দিনে মাঠের লড়াই তেমন একটা জমেনি। উত্তরাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল দুই দলই জিতেছে হেসেখেলে।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে ম্যাচের ফাঁকে নারী ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তুলেছিলেন তাসকিন। তাঁরই সতীর্থ আবু হায়দার রনি ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। রনির অলরাউন্ড নৈপুণ্যে মধ্যাঞ্চল ৫ উইকেটে হারিয়েছে পূর্বাঞ্চলকে। অপর ম্যাচে রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণাঞ্চলকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর উত্তরাঞ্চল।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন উত্তরাঞ্চল অধিনায়ক শান্ত। আগে ব্যাটিং পাওয়া দক্ষিণাঞ্চল ৩০.৫ ওভারে ১৪৪ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন মিঠুন। ১৪৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ৪.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৭ রানে পরিণত হয় উত্তরাঞ্চল। যার মধ্যে অধিনায়ক শান্ত ২ বল খেলেও রানের খাতা খুলতে পারেননি।
চতুর্থ উইকেটে লিটন দাস ও তাওহীদ হৃদয়ের ৮০ রানের জুটিতে ম্যাচ অনেকটা হাতের মুঠোয় নিয়ে আসে উত্তরাঞ্চল। হৃদয় (৩৩) বিদায় নেওয়ার পর বাকি পথটুকু নিরাপদে পাড়ি দেন আকবর আলী ও লিটন। ২৫.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৫ রান করেছে উত্তরাঞ্চল। ১৪৬ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন নাহিদ রানা। ৭ ওভারে ৪৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি।
বগুড়ায় টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৩৭ রান করেছে পূর্বাঞ্চল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন ওপেনার জাকির হাসান। মধ্যাঞ্চলের বাঁহাতি পেসার আবু হায়দার রনি ৯ ওভারে ৪৯ রানে এক উইকেট নিয়েছেন। ব্যাটিংয়ে ছয় নম্বরে নেমে ৪২ বলে ৬ চার ও ৪ ছক্কায় ৬৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। রান তাড়া করতে নেমে মধ্যাঞ্চল ৪৫.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ২৪০ রান করে ফেলে। ওপেনার নাঈম শেখ ৯৮ বলে ৮৩ রান করেছেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে রনি হয়েছেন ম্যাচসেরা।