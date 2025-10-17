হোম > খেলা > ক্রিকেট

অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়াকে কাবু করতে সেকারকে ফেরাল ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    

আরও একবার ইংল্যান্ডের কোচিং প্যানেলে ফিরলেন সেকার। এর আগেও একাধিকবার ইংলিশদের হয়ে কাজ করেছেন তিনি। ছবি: এক্স

২০১০–১১ মৌসুমের পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজ জিততে পারেনি ইংল্যান্ড। তাই এবার দীর্ঘ অপেক্ষার ইতি টানতে চায় ইংলিশরা। সে লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে বেন স্টোকসরা। তারই অংশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ডেভিড সেকারকে নিজেদের কোচিং প্যানেলে ফেরাল ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

গত ১৫ বছরে একাধিকবার ইংল্যান্ড দলে কাজ করেছেন সেকার। সবশেষ ইংলিশদের স্পেশালিস্ট স্কিল কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অ্যাশেজ ও বিশ্বকাপ জয়ী এই কোচ। তবে পেস বোলারদের নিয়ে কাজ করবেন তিনি। একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে মর্যাদাপূর্ণ সিরিজে সফরকারীদের সফল হওয়ার উপায় বাতলে দেবেন সেকার।

ইংল্যান্ডের বর্তমান পেস বোলিং কোচ টিম সাউদি। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট শেষে আইএলটি–টোয়েন্টিতে অংশ নেবেন নিউজিল্যান্ডের এই তারকা পেসার। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইংল্যান্ডের পেসারদের নিয়ে কাজ করবেন সেকার।

২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের পেস বোলিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন সেকার। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সবশেষ অ্যাশেজ জয়ে ইংল্যান্ডের কোচিং প্যানেলে ছিলেন তিনি। ২০২২ সালে সেকারকে ফেরায় ইসিবি। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও অ্যাশেজ সিরিজেও দলটির কোচিং স্টাফের সদস্য ছিলেন সেকার।

