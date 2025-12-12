গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

ভারতের ম্যাচ যেদিন থাকে, সেদিন বারবার ক্যামেরার লেন্স ঘুরে যায় ডাগআউটের দিকে। প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের ছটফট করতে থাকার দৃশ্যটা বারবার ধরা পড়ে ক্যামেরায়। একটু সেদিক হলেই মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায় তাঁর। এমনকি মাঠের মধ্যেও রাগ ঝেড়ে বসেন অনেক সময়।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি সিরিজের সময় গম্ভীরের কাজ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে বেশি। ফুটবলে কোচরা যেমন ডাগআউট থেকে খেলোয়াড়দের বারবার দিক-নির্দেশনা দিতে থাকেন, নিউ চন্ডীগড়ে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির সময় দেখা গেছে এমন চিত্র। ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে একবার তিনি বলেছিলেন বরুণ চক্রবর্তীকে বোলিং করাতে। একটু পরই অক্ষর প্যাটেলকে বোলিং আক্রমণে আনতে সূর্যকে ইশারা করেন। ক্রিকেট অধিনায়কের খেলা নামে পরিচিত হলেও গম্ভীর ম্যাচের সময় যে কাজ করেন, তাতে অবাক আকাশ চোপড়া। ভারতীয় এই ক্রিকেট বিশ্লেষক বলেন, ‘গৌতম গম্ভীর আজ খুব ব্যস্ত ছিল। বাইরে থেকে অনেক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এক পাশ থেকে স্পিনার বোলিং করছে। ফুটবল ম্যানেজারের মতো মনে হচ্ছে।’
২০২২ সালে প্রথমবারের মতো আইপিএলে অংশগ্রহণ করে গুজরাট টাইটান্স। প্রধান কোচের দায়িত্বে যখন ছিলেন আশিষ নেহরা, তখন ডাগআউট থেকে প্রায়ই উঠে আসতে দেখা যেত। ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্বে থাকা গম্ভীরের কাজ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ইরফান পাঠান উদাহরণ হিসেবে আশিষ নেহরাকে টেনেছেন। ইরফান পাঠান বলেন, ‘আমি দিল্লির দুই ক্রিকেটার আশিষ নেহরা ও গৌতম গম্ভীরকে দেখেছি। নেহরা গুজরাট টাইটান্সের হয়ে বেশি জড়িত থাকত। এখন গম্ভীর ভারতীয় দলের সঙ্গে বেশি জড়িত থাকেন।’
২০২৪ সালের জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে পথচলা শুরু হয় গম্ভীরের। তাঁর সময়ে ভারত সাদা বলের ক্রিকেটে ভালো করলেও টেস্টে রীতিমতো ভরাডুবি হচ্ছে। ২০২৪-এর অক্টোবর থেকে এ বছরের নভেম্বর—১৩ মাসে ভারত ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্টে ধবলধোলাই হয়েছে। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে ভারত। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ১-১ সমতায়। ১৪ ডিসেম্বর ধর্মশালায় হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ১৭ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ ও ১৯ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে হবে চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।