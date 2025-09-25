পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে আইসিসিতে ভারতের অভিযোগ

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে ‘হাইভোল্টেজ ম্যাচ’ বললে অনেকেই যে এখন হাসবেন। বেশির ভাগ ম্যাচে ভারত যখন একতরফাভাবে জেতে, তখন আর কী অর্থ থাকে হাইভোল্টেজের! কিন্তু দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মাঠের লড়াই ছাপিয়ে অন্যান্য ঘটনায় বেশি উত্তপ্ত থাকে।
সুপার ফোরে ২১ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হারিস রউফ ও সাহিবজাদা ফারহানের কর্মকাণ্ড নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়েছে। এই ঘটনা গড়িয়েছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) পর্যন্ত। রউফ-ফারহানের বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল করেছে আইসিসির কাছে। ক্রিকইনফোর আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, বিসিসিআই ইমেইলে অভিযোগ দায়ের করেছে এবং ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেটা গ্রহণ করেছে।
ফারহান-রউফের যদি স্বপক্ষে কিছু বলার থাকে, সেই সুযোগও থাকছে। লিখিতভাবে তাঁরা অভিযোগ অস্বীকার করলে আইসিসির শুনানি হতে পারে। শুনানিতে হয়তো আইসিসির দুই অভিজ্ঞ ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন ও অ্যান্ডি পাইক্রফটের সামনে হাজিরা দিতে হবে। যে অ্যান্ডি পাইক্রফটের বিরুদ্ধেও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) অভিযোগ দায়ের করেছিল আইসিসিতে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল ১৪ সেপ্টেম্বর দু্বাইয়ে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে পাকিস্তান দলপতি সালমান আলী আঘাকে করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন পাইক্রফট। তবে পিসিবির অভিযোগ আমলে নেয়নি আইসিসি। পরবর্তীতে গ্রুপ পর্বের পাকিস্তান-আরব আমিরাত, সুপার ফোরের ভারত-পাকিস্তান এই দুই ম্যাচে পাইক্রফট ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের চতুর্থ ফিফটি তুলে নিয়েছিলেন ফারহান। ফিফটির পর নিজের ব্যাটকে বন্দুকের মতো বানিয়ে উদযাপন করেছিলেন তিনি। যেটা পরিচিতি পেয়েছে ‘একে ৪৭ উদযাপন’ নামে। রউফ ইঙ্গিতপূর্ণ উদযাপন করেছিলেন ফিল্ডিংয়ের সময়। হারিস ভারতীয় দর্শকদের উদ্দেশে বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ৬ আঙুল বের করে। মে মাসে হওয়া সামরিক সংঘাতে ভারতের ছয়টি বিমান পাকিস্তানের আক্রমণে ভূপাতিত হয়েছিল বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দাবি করেছিল। সেই বিমানগুলো ফরাসি রাফায়েল জেট বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ফারহান-রউফের উদযাপন নিয়ে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান কড়া সমালোচনা করেছিলেন।
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের পরই ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এটার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটের ওপর। এই বৈরিতার মধ্যেই এবারের এশিয়া কাপে দুইবার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। এমনকি মুখোমুখি লড়াইটা তিনবারও হতে পারে। দুবাইয়ে গত রাতে বাংলাদেশকে ৪১ রানে হারিয়ে ভারত উঠে গেছে ফাইনালে। দুবাইয়ে আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি টুর্নামেন্টের অলিখিত সেমিফাইনাল। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচটি।