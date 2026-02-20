বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে যেতে পারবে না ভারত, বলছেন আমির

অভিষেক শর্মাকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে সম্প্রতি আলোচনায় আসেন মোহাম্মদ আমির। ভারতীয় ওপেনার শুধুই একজন স্লগার–এমন মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েছিলেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার। এবার ভারতীয় দল নিয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আমির। তাঁর মতে, চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট থেকেই বিদায় নেবে সূর্যকুমার যাদবরা।
পাকিস্তানের টিভি শো ‘হারনা মানা হ্যায়’তে আমির বলেন, ‘দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ (‘এ’ গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে ওঠবে)। তারা যেভাবে খেলছে তাতে যেকোনো দলকে হারিয়ে দেওয়া যোগ্যতা রাখে। ভারতের কথা যদি বলি, পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ ছাড়া প্রতি ম্যাচেই তাদের ব্যাটিং ধস নেমেছে। সুপার এইটে এই চাপ আরও বাড়বে।’
অস্ট্রেলিয়া ও ওমানের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে আজ গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ হবে। এরই মধ্যে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে আটটি দল। শেষ আটের ‘এ’ গ্রুপে ভারতের সঙ্গী দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে। ‘বি’ গ্রুপে আছে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ড। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত হারেনি ভারত। ‘এ’ গ্রুপে তিন ম্যাচের সব কটিতে জিতে সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।
সুপার এইট নিশ্চিত করার পথে যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস এবং চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারায় ভারত। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দ্বিতীবারের মতো এই সংস্করণের শিরোপা জেতে তারা। ওই বিশ্বকাপের পর এখন পর্যন্ত ৪৫টি টি-টোয়েন্টি খেলেছে ভারত। এর মধ্যে হেরেছে কেবল ছয়টিতে।
গ্রুপসেরা হয়ে সুপার এইটে পা রাখলেও কিছুটা চিন্তায় ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচে ব্যাটিং ধসে পড়েছিল ভারত। এরপর সূর্যর ৮০ রানের ইনিংসে ভর করে লড়াকু পুঁজি পায় তারা। সবচেয়ে বড় চিন্তা অভিষেককে নিয়ে। এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ৩ ম্যাচে মাঠে নামলেও কোনো রান করতে পারেননি এই ওপেনার; খেলেছেন মাত্র ৮ বল। যুক্তরাষ্ট্রের মতো নামিবিয়ার বিপক্ষেও কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে ভারতকে। মূলত এসব কারণেই দলটিকে সেমিফাইনালে দেখছেন না আমির। এই গ্রুপ থেকে শেষ চারের দৌড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এগিয়ে রাখছেন তিনি।