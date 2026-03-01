যুদ্ধে দুবাইয়ে আটকা পড়েছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ইরানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার পর পাল্টা জবাব দিচ্ছে ইরানও। এমন সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে দুবাইয়ে আটকা পড়েছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা।
মধ্যপ্রাচ্যে পাল্টাপাল্টি হামলায় দুবাইও শিকার হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে মিসাইল ছুড়েছে ইরান। দুবাইয়ের পাম জুমেইরা রিসোর্টেও হামলা চালিয়েছে। এতে ইংল্যান্ড লায়নসের ২৫ জনের বহর আটকা পড়েছে দুবাইয়ে। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমিরাতের আকাশপথ বন্ধ করা হয়েছে। আটকা পড়া ক্রিকেটারদের মধ্যে আছেন কোচ অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ ও ইংল্যান্ডের সাদা বলের তারকা ক্রিকেটার জনি বেয়ারস্টো।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আগামী মঙ্গলবার হওয়ার কথা ছিল ইংল্যান্ড লায়নস-পাকিস্তান শাহিনস সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) যুক্তরাজ্য সরকার ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। সেই নির্দেশ মেনেই আবুধাবিতে খেলতে চাচ্ছে না ইংল্যান্ড। ইসিবির এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘আমাদের দল ও কোচিং স্টাফদের নিরাপত্তা সবার আগে। মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি এবং সেই নির্দেশনা মানা হচ্ছে।’
মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে—ভবিষ্যতে এ ধরনের সফরে ইংল্যান্ড যাবে কি না। ইসিবির মুখপাত্র বলেন, ‘আগামী সপ্তাহে ইংল্যান্ড নারী দলের ক্যাম্প করতে আবুধাবি যাওয়ার কথা ছিল। সেটা স্থগিত করা হয়েছে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের সফরে যাব কি না, সে ব্যাপারে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি।’
পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে ইংল্যান্ড লায়নসের কোচের দায়িত্বে আছেন অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ। তবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এর প্রভাব পড়ছে না। সূচি মেনেই হ্যারি ব্রুকের নেতৃত্বাধীন দল মুম্বাইয়ে খেলতে যাবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। আগামী বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়েতে হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল।