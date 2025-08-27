নেপালের বিপক্ষে এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ

থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে ২৪ আগস্ট নেপালকে হারিয়েই নারী অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের ধারায় ফেরে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছিল ৩-০ গোলে। একই মাঠে আজ তিন দিন পর বাংলাদেশ খেলছে একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ।
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে আজ বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার নিয়ে তৈরি হয় শঙ্কা। কারণ, এই ম্যাচ দেখাচ্ছে না টিভিতে। সকালে সাফ জানিয়েছিল স্পোর্টসওয়ার্ক চ্যানেল হ্যাক হয়ে গেছে। এ ছাড়া, পুরো ভুটান জুড়ে তৈরি হয় ইন্টারনেটের সমস্যা। সাড়ে তিনটার দিকে স্পোর্টসওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেলে খেলা দেখার সুযোগ তৈরি হয়। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের এরপর আনন্দের উপলক্ষ্য এনে দেয় সৌরভী আকন্দ প্রীতির বাংলাদেশ।
চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে আজ ম্যাচে বাংলাদেশের আধিপত্য বেশি থাকলেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না। নেপালও সেই অর্থে সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রথমার্ধের শেষ ৮ মিনিটে হয়েছে তিন গোল। ৩৭ মিনিটে থুইনুই মারমার গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৬ মিনিট। ৪৩ মিনিটে গোল করেছেন সৌরভী আকন্দ প্রীতি। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে গোলের দেখা পায় নেপাল। বাংলাদেশের রক্ষণভাগ ভেদ করে গোলটি করেছে নেপাল।
অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। চার দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকায় এখন তারা দুইয়ে। পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ভারত-ভুটান ম্যাচ।