চ্যাম্পিয়ন কি হতে পারবে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

গ্রুপ পর্বের ছয় ম্যাচের মাত্র একটিতে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। দুটিতে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সে হিসাবে আজ ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ সিরিজের ফাইনালে দুই দলের লড়াইয়ে বাংলাদেশই ফেবারিট। কিন্তু এক ম্যাচের খেলা ফাইনালে ফেবারিট তকমা কাজে নাও লাগতে পারে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ১টা ১৫ মিনিটে হারারেতে শুরু হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। ম্যাচটি টেলিভিশনে সম্প্রচার না করা হলেও ইউটিউবে দেখা যাবে। এদিকে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ফুটবলে কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ ফাইনাল
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১টা ১৫ মিনিট
ইউটিউব/জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট
প্রথম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩ টা ১৫ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১
দ্বিতীয় ওয়ানডে
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
কমিউনিটি শিল্ড ফাইনাল
ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল
রাত ৮টা
সরাসরি সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি সনি টেন ২