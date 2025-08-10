হোম > খেলা

চ্যাম্পিয়ন কি হতে পারবে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

হারারেতে আজ শিরোপার লড়াইয়ে নামবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

গ্রুপ পর্বের ছয় ম্যাচের মাত্র একটিতে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। দুটিতে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সে হিসাবে আজ ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ সিরিজের ফাইনালে দুই দলের লড়াইয়ে বাংলাদেশই ফেবারিট। কিন্তু এক ম্যাচের খেলা ফাইনালে ফেবারিট তকমা কাজে নাও লাগতে পারে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ১টা ১৫ মিনিটে হারারেতে শুরু হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। ম্যাচটি টেলিভিশনে সম্প্রচার না করা হলেও ইউটিউবে দেখা যাবে। এদিকে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ফুটবলে কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ ফাইনাল

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১টা ১৫ মিনিট

ইউটিউব/জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

প্রথম টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ৩ টা ১৫ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১

দ্বিতীয় ওয়ানডে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান

সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

কমিউনিটি শিল্ড ফাইনাল

ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল

রাত ৮টা

সরাসরি সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সিনসিনাটি ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি সনি টেন ২

