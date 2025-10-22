মেয়েদের বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচ দেখবেন কোথায়

মেয়েদের বিশ্বকাপে আজ খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় ইন্দোরে শুরু হবে এই ম্যাচ। এখন রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনে লড়ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: তৃতীয় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
চেলসি-আয়াক্স
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
রিয়াল মাদ্রিদ-জুভেন্তাস
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
এইনট্রাখট-লিভারপুল
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ৫