৯ বছর পর মুখোমুখি ভারত-আমিরাত, খেলা দেখবেন কোথায়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত চারবার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত। এই চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই ওয়ানডে ও একটি টি-টোয়েন্টি। টি-টোয়েন্টিতে সেই ২০১৬ এশিয়া কাপে মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। ৯ বছর পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে আজ খেলতে নামছে ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের এই ম্যাচ। ভারত-আমিরাত ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি, সনি টেন ১ ও ৫। এদিকে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
ভারত-আরব আমিরাত
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি, সনি টেন ১ ও ৫
প্রথম টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
কাবাডি খেলা সরাসরি
প্রো কাবাডি লিগ
রাত ৮ টা ২০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২