৯ বছর পর মুখোমুখি ভারত-আমিরাত, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

৯ বছর পর টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-আরব আমিরাত। ছবি: এএফপি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত চারবার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত। এই চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই ওয়ানডে ও একটি টি-টোয়েন্টি। টি-টোয়েন্টিতে সেই ২০১৬ এশিয়া কাপে মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। ৯ বছর পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে আজ খেলতে নামছে ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের এই ম্যাচ। ভারত-আমিরাত ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি, সনি টেন ১ ও ৫। এদিকে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

ভারত-আরব আমিরাত

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি, সনি টেন ১ ও ৫

প্রথম টি-টোয়েন্টি

ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

কাবাডি খেলা সরাসরি

প্রো কাবাডি লিগ

রাত ৮ টা ২০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

