হোম > খেলা

আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু এশিয়া কাপ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

২০২৫ এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামছে আফগানিস্তান-হংকং। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫ এশিয়া কাপ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ। এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখা যাবে টি-স্পোর্টসে। ফুটবলে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

আফগানিস্তান-হংকং

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস, সনি টেন ১ ও ৫

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই

আজারবাইজান-ইউক্রেন

রাত ১০টা

সরাসরি

হাঙ্গেরি-পর্তুগাল

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

সম্পর্কিত

এশিয়া কাপের ম্যাচ কবে, কোথায় জেনে নিন সূচি

এশিয়া কাপ শুরুর আগমুহূর্তে ভারতকে কড়া হুঁশিয়ারি

এক থুতু ছিটিয়েই শাস্তি পেয়ে চলেছেন সুয়ারেজ

সাকিব-কোহলিদের উত্তরসূরি খোঁজার মঞ্চ এবারের এশিয়া কাপ

৯ গোলের রোমাঞ্চে ইসরায়েলের বিপক্ষে ইতালির জয়

আমিরাতে কেমন উইকেটে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে লিটনের পারফরম্যান্স হিসাবে নিচ্ছেন না পাইলট

মেসির ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে অনিশ্চিত আর্জেন্টাইন কোচও

শুরুতেই কন্ডিশনের চ্যালেঞ্জ লিটনদের

কাঠমান্ডুতে রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাতিল বাংলাদেশের ম্যাচ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা