আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু এশিয়া কাপ, খেলা দেখবেন কোথায়

২০২৫ এশিয়া কাপ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ। এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখা যাবে টি-স্পোর্টসে। ফুটবলে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
আফগানিস্তান-হংকং
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস, সনি টেন ১ ও ৫
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই
আজারবাইজান-ইউক্রেন
রাত ১০টা
সরাসরি
হাঙ্গেরি-পর্তুগাল
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২