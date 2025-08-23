সান্ত্বনার জয় পেতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সেমিফাইনালের আশা কার্যত শেষ। পাঁচ ম্যাচে ২ জয় ও ৩ হারে নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ৪। ১১ দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকার ৯ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ। আজ টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ তথা নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন সোহানরা। ডারউইনে আজ বাংলাদেশ ‘এ’ খেলতে নামবে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমির বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়াটায় শুরু হবে এই ম্যাচ। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও বুন্দেসলিগার ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ ‘এ’-অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি
বেলা ১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানসিটি-টটেনহাম
বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ব্রেন্টফোর্ড-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা
সরাসরি
আর্সেনাল-লিডস ইউনাইটেড
রাত ১০ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ৮ টা
সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বুন্দেসলিগা
সেন্ট পাওলি-ডর্টমুন্ড
রাত ১০ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২