১১ বছরের পুরোনো ক্ষতে কি প্রলেপ লাগাতে পারবে বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত একবার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-হংকং। চট্টগ্রামে ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ ২ উইকেটে হেরেছিল হংকংয়ের কাছে। ১১ বছর পর বাংলাদেশ নামবে সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-হংকং
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি, সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫
কাবাডি খেলা সরাসরি
প্রো কাবাডি লিগ
রাত ৮ টা ২০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২ ও ৩