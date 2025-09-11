হোম > খেলা

১১ বছরের পুরোনো ক্ষতে কি প্রলেপ লাগাতে পারবে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    

হংকংয়ের বিপক্ষে ১১ বছরের পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর অপেক্ষায় বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত একবার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-হংকং। চট্টগ্রামে ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ ২ উইকেটে হেরেছিল হংকংয়ের কাছে। ১১ বছর পর বাংলাদেশ নামবে সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-হংকং

রাত ৮ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি, সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫

কাবাডি খেলা সরাসরি

প্রো কাবাডি লিগ

রাত ৮ টা ২০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২ ও ৩

সম্পর্কিত

ভারতে ঐতিহাসিক বিশ্বকাপে আছেন বাংলাদেশের আম্পায়ার জেসি

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল করতে আদালতে আবেদন

অবশেষে বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজে দেশে ফিরছেন জামালরা

হংকংয়ের বিপক্ষে সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড ম্যাচে শেষ পর্যন্ত জিতল বৃষ্টিই

ইংল্যান্ডকে হারানোর পরও ভীষণ অস্বস্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকা

‘পাকিস্তানের বিপক্ষে খেললে ভারত কি এমন দয়া তাদের দেখাত’

সাকিবের ব্যর্থতা চলছেই, রুদ্ধশ্বাস জয়ে প্লে অফে অ্যান্টিগা

নিজেকে উজাড় করে খেলতে চান লিটন

২৭ বলে আমিরাতকে হারিয়ে ভারতের দাপুটে শুরু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা