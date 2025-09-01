আজই তাহলে সিরিজ বাংলাদেশের, খেলা দেখবেন কোথায়

সিলেটে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতবে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। হকিতেও বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
হকি খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১