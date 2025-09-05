আফগানদের বিপক্ষে সান্ত্বনার জয়টুকু পাবে তো আমিরাত

শারজায় গত রাতে পাকিস্তানকে হারাতে পারলে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা টিকে রাখত সংযুক্ত আরব আমিরাতের। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে ৩১ রানে হেরে আমিরাত ছিটকে যায় ফাইনালের দৌড় থেকে। ফাইনালে ৭ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তান। এদিকে ৩ ম্যাচের ৩টিতে হেরে বসা আমিরাত আজ নামবে সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শারজায় শুরু হবে আরব আমিরাত-আফগানিস্তান ম্যাচ। ফুটবলে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একগাদা ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
আরব আমিরাত-আফগানিস্তান
রাত ৯ টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই ইউরোপ
ইউক্রেন-ফ্রান্স
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ইতালি-এস্তোনিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন: পুরুষ সেমিফাইনাল
রাত ১ টা ও আগামীকাল ভোর ৫টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১