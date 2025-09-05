হোম > খেলা

আফগানদের বিপক্ষে সান্ত্বনার জয়টুকু পাবে তো আমিরাত

ক্রীড়া ডেস্ক    

আফগানিস্তান-পাকিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজে এখন পর্যন্ত জয়ের দেখা পায়নি সংযুক্ত আরব আমিরাত। ছবি: ক্রিকইনফো

শারজায় গত রাতে পাকিস্তানকে হারাতে পারলে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা টিকে রাখত সংযুক্ত আরব আমিরাতের। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে ৩১ রানে হেরে আমিরাত ছিটকে যায় ফাইনালের দৌড় থেকে। ফাইনালে ৭ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তান। এদিকে ৩ ম্যাচের ৩টিতে হেরে বসা আমিরাত আজ নামবে সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শারজায় শুরু হবে আরব আমিরাত-আফগানিস্তান ম্যাচ। ফুটবলে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একগাদা ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

আরব আমিরাত-আফগানিস্তান

রাত ৯ টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই ইউরোপ

ইউক্রেন-ফ্রান্স

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

ইতালি-এস্তোনিয়া

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন: পুরুষ সেমিফাইনাল

রাত ১ টা ও আগামীকাল ভোর ৫টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১

