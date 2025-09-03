রাঙামাটিতে বিকেএসপি স্থাপনের জমি নির্বাচনে সিদ্ধান্তহীনতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরিতে রাঙামাটিতে স্থাপন করা হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) আঞ্চলিক শাখা।
শুরু থেকে প্রস্তাবিত স্থান হিসেবে রাঙামাটি শহরের অদূরে ঝগড়াবিল প্রাইমারি স্কুল-সংলগ্ন এলাকাটির নাম শোনা গেলেও সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের হেডম্যান পাড়া। তবে স্থান এখনো চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। স্থান নির্বাচন চূড়ান্ত হলে রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। চলতি অর্থবছরেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, প্রকল্পটির জন্য প্রয়োজন প্রায় ৪০ একর জমি। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে রাঙামাটি শহরের পাশে ঝগড়াবিল মৌজায় খেপোপাড়া এলাকার জমি দিতে চান স্থানীয় জমির মালিকেরা। জেলার কাউখালী উপজেলা সদরের পাশে ঘাগড়া ইউনিয়নের হেডম্যান পাড়ায় ৪০ একর জমি অধিগ্রহণেরও প্রস্তাব দিয়েছেন স্থানীয়রা।
গত ২৬ আগস্ট যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বরাবর কাউখালী উপজেলা সদরের ৯৮ নম্বর কচুখালী মৌজায় দান হিসাবে ১ একরসহ ৪৯ একর ৫ শতক নিজেদের নামের জায়গা অধিগ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন মৌজার হেডম্যান চিংকিউ রোয়াজা। বিকেএসপির শাখাটি কাউখালী উপজেলায় স্থাপনে কাজ করছেন স্থানীয় বিএনপি নেতারাও।
কাউখালী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মোতালেব বলেন, ‘বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সেরা খেলোয়াড় ঋতুপর্ণাসহ জাতীয় দুই নারী ফুটবলার কাউখালীর সন্তান।’
কাউখালী তিন পার্বত্য জেলার মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। কাউখালী উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অর্জুমনি চাকমা বলেন, ‘আমাদের প্রস্তাবিত জায়গায় বিকেএসপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি করা হলে যেকোনো স্থাপনা, ভবন নির্মাণে কোনো পাহাড় কাটা লাগবে না। পর্যাপ্ত সমতল মাঠ আছে সেখানে। জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষসহ সবার কাছে দাবি জানিয়েছি।’ কচুখালী মৌজার হেডম্যান সহকারী বিপন চাকমা বলেন, ‘আমাদের প্রস্তাবিত জায়গায় বিকেএসপি স্থাপনা নির্মাণ করা হলে কেউ উদ্বাস্তু হবেন না।’
রাঙামাটি শহরের কাছে আসামবস্তি কাপ্তাই সড়কের পাশে কাপ্তাই হ্রদ-তীরবর্তী ঝগড়াবিল মৌজায় অন্তর্গত খেপোপাড়ায় বিকেএসপি স্থাপনের দাবি করছেন স্থানীয় জমির মালিকেরা।
স্থানীয় জমির একজন মালিক শ্যামল চাকমা বলেন, ‘রাঙামাটি জেলা তিন পার্বত্য জেলার মাঝখানে। এখানে বিকেএসপি স্থাপন করা হলে আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে; যেটা উপজেলায় হলে থাকবে না।’
ঝগড়াবিল মৌজার হেডম্যান সুরঞ্জন দেওয়ান বলেন, ‘আমার মৌজার অধীন খেপোপাড়ায় ৬০ একর অধিক জমি আছে। সবটাই বিকেএসপিকে দিলে কোনো পরিবার উচ্ছেদ হবে না। এখানে বিকেএসপি করা হলে এলাকায় উন্নয়ন হবে।’
বক্সার সুর কৃষ্ণ চাকমা বলেন, ‘বিকেএসপি যেখানে করা হোক না কেন, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, যোগাযোগ, নিরাপত্তা, চিকিৎসাসেবাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবে প্রত্যন্ত বা দুর্গম কোথাও স্থাপিত হলে সরকার যে উদ্দেশ্যে বিকেএসপি করবে, সেটা যথাযথ হবে না।’
বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসক মো. হাবিব উল্লাহ মারুফ বলেন, ‘মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে রাঙামাটিতে বিকেএসপি স্থাপনা নির্মাণে আমরা খুব দ্রুত প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্নের চেষ্টা করছি। কাউখালীতে কচুখালী মৌজার হেডম্যান চিংকিউ রোয়াজার প্রস্তাবিত তাঁর নিজ নামীয় জমির বিস্তারিত তদন্তসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।’