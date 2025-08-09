জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২২ বছরের রেকর্ড কি ভাঙতে পারবে নিউজিল্যান্ড

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার। ২০০৩ সালে পার্থের ওয়াকায় ৬ উইকেটে ৭৩৫ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছিল অজিরা। সেবার অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং করেছিল প্রথম ইনিংসে। ২২ বছর পর বুলাওয়েতে এবার সেই রেকর্ড ভাঙার হাতছানি নিউজিল্যান্ডের। প্রথম ইনিংসে এরই মধ্যে ৩ উইকেটে ৬০১ রান করেছে কিউইরা। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টায় শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা। ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’-এরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টেস্ট: তৃতীয় দিন
জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্য হান্ড্রেড ওভাল-ম্যানচেস্টার
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ওয়েলশ-লন্ডন
রাত ১১ টা
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি সনি টেন ২