আজ কী আছে বাংলাদেশের ভাগ্যে

ক্রীড়া ডেস্ক    

টানা ৪ ম্যাচ হেরে খাদের কিনারায় জ্যোতিরা। আজ জিততেই হবে তাঁদের। ছবি: সংগৃহীত

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করতে চাইলে লঙ্কানদের বিপক্ষে জিততেই হবে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। সেই সঙ্গে অন্যান্য ম্যাচের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। হারলে বিদায় নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের মেয়েদের। পাকিস্তানকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল বাংলাদেশ। এরপর টানা ৪ ম্যাচ হেরে যায় দলটি। বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা নারী দলের লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

বেলা সাড়ে ৩টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম দিন

সকাল ১১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল

বিএফএল

আরামবাগ-পিডব্লিউডি

বেলা ২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

বসুন্ধরা-ফর্টিস

বিকেল সাড়ে ৫টা, সরাসরি

টফি অ্যাপ

