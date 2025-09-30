হোম > রাজনীতি

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

খালেদা জিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াইলরামাদান। ছবি: বিএনপির প্রেস উইং

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াইলরামাদান। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসায় আসেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূত।

বিএনপি চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইং কর্মকর্তা শামসুদ্দিন দিদার এ তথ্য জানান।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাতের সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ড. মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী ও চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার উপস্থিত ছিলেন বলে জানান দিদার।

সম্পর্কিত

তারেক মনোয়ারের বক্তব্যের ‘দায় নেবে না’ জামায়াত

জুলাই সনদ: বৃহত্তর ঐকমত্য তৈরিতে তৎপর গণতন্ত্র মঞ্চ

আওয়ামী লীগ ফেরা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: মাসুদ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

এনসিপি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ নিবন্ধন পাচ্ছে

খুব কষ্ট পেলাম! লাশের হাতে হ্যান্ডকাফ— সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু প্রসঙ্গে মান্না

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া প্রার্থী তালিকাকে ‘ভুয়া’ বলছে বিএনপি

আগামীর বাংলাদেশে ধর্ম পরিচয় থাকবে না—বলার জন্য যুবশক্তির তারিকুলের দুঃখপ্রকাশ

দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল হচ্ছে: রিজভী

যুগপৎ আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করল জামায়াত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা