হোম > রাজনীতি

৫ আগস্টের পর রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে: চরমোনাই পীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে শুক্রবার বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। ছবি: আজকের পত্রিকা

৫ আগস্টের পর রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। তিনি বলেছেন, ‘এমতাবস্থায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারীদের এই মহান কাজে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি আমরা। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নেওয়ার জন্য নারী সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।’

রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আজ শুক্রবার দলটির কেন্দ্রীয় মহিলা ইউনিটের আয়োজনে ‘কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণে নারী সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সৈয়দ রেজাউল করীম বলেন, স্বাধীনতার পর যারা দেশ শাসন করেছে, তারা বারবার দেশকে চোরের দিক থেকে চ্যাম্পিয়ন করেছে। দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেগমপাড়া তৈরি করা হয়েছে। দেশকে গুম-খুনের রাজ্যে পরিণত করা হয়েছে। বিশ্বের মাঝে দেশকে লজ্জাজনক অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

এই পরিস্থিতি ‘আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত কুফরি আইন বাস্তবায়ন’ করার কারণে হয়েছে মন্তব্য করে বিএনপির উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘এখনো যারা কুফরি মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, তাদের বাস্তবতা আমরা লক্ষ করেছি। তারা বিভিন্নভাবে আমাদের নিয়ে মিথ্যাচার করছে। আমরা ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও তাদের (বিএনপির) অনেক নেতা মিথ্যাচার চালিয়েই যাচ্ছে। এ কথা এখন স্পষ্ট যে ওদের চরিত্রই হলো মিথ্যা বলা।’

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহিলা ও পরিবার কল্যাণবিষয়ক উপকমিটির আহ্বায়ক মাওলানা এ বি এম জাকারিয়ার সভাপতিত্বে সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন দলটির জ্যেষ্ঠ প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমদ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান প্রমুখ।

সম্পর্কিত

ধর্ম ব্যবসায়ী একটি দল নির্বাচন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে: মির্জা আব্বাস

শিগগির প্রতি আসনে একজন প্রার্থীকে ‘সবুজসংকেত’ দেবে বিএনপি: সালাহউদ্দিন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাতে দেশে ফিরবেন মির্জা ফখরুল

ফিলিস্তিন যত দিন স্বাধীন না হয়, সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে: রফিকুল ইসলাম খান

গাজাগামী ত্রাণবাহী নৌবহরে ইসরায়েলের হামলায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নিন্দা

এনসিপিকে শাপলা দিলে মামলা করব না, তবে ইসি দিতে পারে না: মান্না

গাজাগামী ত্রাণবাহী জাহাজ আটকের ঘটনায় জামায়াতের নিন্দা

সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারে এনসিপির দুঃখপ্রকাশ, ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি

সাংবাদিকদের সঙ্গে এনসিপি নেতা-কর্মীদের ‘দুর্ব্যবহার’, আখতার-জারার সংবাদ সম্মেলন বর্জন

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাতে ইসরায়েলি হামলায় ছাত্রশিবিরের তীব্র নিন্দা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা