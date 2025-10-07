একটি বিশ্বমোড়লসহ তিন পরাশক্তি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে: সালাহউদ্দিন

একটি বিশ্বমোড়লসহ তিনটি পরাশক্তি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
শহীদ আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ‘মতপ্রকাশ থেকে মৃত্যু: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্যাসিবাদের বিস্তার ও প্রতিরোধ’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। আলোচনা সভার আয়োজন করে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল।
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘পৃথিবীতে তিনটি শক্তি আমাদের দেশে প্রভাব বিস্তার করার জন্য চেষ্টা করছে। দুটি আঞ্চলিক শক্তি, তারা পরাশক্তিও বটে এবং একটি বিশ্বমোড়ল।’
বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন বলেন, ‘সবাই (তিন শক্তি) আমাদের দেশে একটা হেজিমনি (আধিপত্য) সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, প্রত্যেকেরই ইন্টারেস্ট (আগ্রহ) আলাদা আলাদা। আমাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তিনটার দ্বারা একইভাবে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং সবার আগে বাংলাদেশ—এই এক নীতির ওপরে থাকতে হবে, যেটি হবে দেশের ও জনগণের স্বার্থে।’
বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘সবার আগে বাংলাদেশ—এই তিনটা শব্দের মধ্যে সারা বাংলাদেশ জীবিত থাকবে। সারা বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ নিহিত থাকবে। এই তিনটা শব্দের মধ্যেই আমরা উজ্জীবিত হব স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে। পররাষ্ট্রনীতিতে, আন্তর্জাতিক চুক্তিতে ও যেকোনো বিষয়ে আমাদের নীতি গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সবার আগে বাংলাদেশের স্বার্থ থাকতে হবে। কারণ, আমরা যদি আমাদের দেশের স্বার্থকে, জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিই, এক নম্বরে রাখি, তাহলে আমরা জাতি কোনো দিন ভুল পথে পরিচালিত হব না।’
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বাহুর চাইতে মেধাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শক্তির প্রধান উৎস হতে হবে মেধা ও প্রতিবাদ। কেউ যদি বাহুবলে (শক্তি) কথা বলে, তার পরিণতি হাসিনার মতোই হবে।
কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান; ঢাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি ও সেক্রেটারি; মহানগর ও কলেজ ছাত্রদলের বিভিন্ন নেতা। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।