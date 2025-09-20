হোম > রাজনীতি

সরকারি দল হওয়ার এত আত্মবিশ্বাস তো নির্বাচনে আসেন না কেন— জামায়াতকে প্রশ্ন সালাহউদ্দিনের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম নগরে গতকাল শুক্রবার আয়োজিত এক সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালক মুহাম্মাদ শাহজাহান বলেছিলেন, জামায়াতে ইসলামী সরকারি দল হবে, বিএনপিকে বিরোধী দলে যেতে হবে।

তাঁর এই বক্তব্যের সমালোচনা করে আজ শনিবার জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘ভাইসব, আপনারা কি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, বিএনপি বিরোধী দলে যাবে নাকি জনগণ তা ঠিক করবে? আপনারা যখন এত বেশি আত্মবিশ্বাসী হলেন যে সরকারি দল হবেন, তাহলে নির্বাচনে আসেন না কেন? আজকে এই বাহানা, কালকে এই বাহানা, পরশু এই বাহানা দিয়ে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছেন কেন? উদ্দেশ্য কী, সেটা তো আমরা জানি। আরও কিছুদিন পরে বলব।’

রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। তারুণ্যের রাষ্ট্র চিন্তার তৃতীয় সংলাপ ‘মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন’ শীর্ষক এই সভার আয়োজন করে অর্পণ আলোক সংঘ নামের এক প্রতিষ্ঠান।

জামায়াতসহ সাতটি দলের কর্মসূচি নিয়ে তিনি বলেন, ‘কাদের নিয়ে আপনারা আন্দোলন করছেন এখন যুগপৎ সঙ্গী হিসেবে, সেটা জনগণ দেখছে। তাদের মধ্যে একটি দল আছে, আমি নাম নিলে তো আবার অসুবিধা। ২০২৪ সালে ৭ জানুয়ারি “আমি-ডামি” নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। সাতটা দলের মধ্যে আপনারা নাম খুঁজে নেবেন।’

আলোচনার টেবিলে নিষ্পত্তির তাগিদ দিয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘একেক একেক রকমের দাবি নিয়ে আন্দোলনে যেতে পারেন, সবার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। আমরা বলছিলাম যে বিষয়গুলো এখনো আলোচনার টেবিলে নিষ্পত্তি হওয়ার অপেক্ষায়, সে জন্য অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করার জন্য কি আপনারা রাস্তায় গেলেন? সেই চাপকে আবার বাতাস শূন্য করার জন্য আমাদেরও তো যেতে হবে রাস্তায় আন্দোলনে। সেটা কি আমরা এখন চাই? আমরা আলোচনার টেবিলে নিষ্পত্তি চাই।’

এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতিতে হবে কি না, তা জনগণ ঠিক করবে বলে মন্তব্য করেন সালাহউদ্দিন।

তিনি বলেন, ‘আলোচনার টেবিল এবং আন্দোলন দুইটা যদি একই ইস্যুতে হয়, তাহলে এটা স্ববিরোধিতা। পিআর যদি চাইতেই হয়, সেটা নির্ধারণ করবে জনগণ। আমরা কে কয়টা রাস্তায় মিছিল করলাম, বিভাগীয় পর্যায়ে কে কয়টা সভা করলাম, হাজার দুই-তিনেক লোক নিয়ে মিছিল করলাম, তাতে কি পিআর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল?’

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ কয়েকটি দাবিতে আন্দোলন করা জামায়াতসহ সাতটি দলের উদ্দেশে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘আপনারা নির্বাচনী ইশতেহারে আপনাদের দাবিগুলো উল্লেখ করে নির্বাচনে আসুন। জনগণ যদি আপনাদের পক্ষে রায় দেয়, ইশতেহারের পক্ষে রায় দেয়, আপনারা সেটা বাস্তবায়ন করবেন। এটাই তো গণতান্ত্রিক রীতি।

‘আমি সকল রাজনৈতিক দল এবং দেশবাসীকে আহ্বান জানাব, আসুন আমরা আর কোনো সংকটের সৃষ্টি না করি। আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকি। আমাদের ফ্যাসিবাদবিরোধী যে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়েছে, সেটাকে আমরা সমুন্নত রাখি এবং এটাকে শক্তিতে পরিণত করে আমরা গণতান্ত্রিক চর্চাকে অব্যাহত রাখতে পারব এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ করতে পারব। তাহলেই আমরা সফলকাম হব একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের এবং আমাদের সকল শহীদের স্বপ্ন পূরণের।’

এ সময় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সম্পর্কে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এই অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বে আসাটা আমার মনে হয় তাদের (এনসিপি) সঠিক বিবেচনার সিদ্ধান্ত হয়নি। তাহলে আজকে প্রেশার গ্রুপ হিসেবে জাতিকে নির্দেশক হিসেবে একটা ভূমিকা তাদের থাকতে পারত। এখনো তারা ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সরকারে বসে আছে।’

অর্পণ আলোক সংঘের সভানেত্রী বীথিকা বিনতে হোসাইনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবদুস সালাম, ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামীম, এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

