যুক্তরাজ্যের দূতের সঙ্গে জামায়াত নেতাদের সাক্ষাৎ, প্রতিনিধিদলের অর্ধেক নারী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদলে জামায়াতের মহিলা বিভাগের তিন সদস্যও ছিলেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা সফররত যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য দূত ব্যারোনেস রোজি উইন্টারটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে জামায়াতে ইসলামীর একটি প্রতিনিধিদল। এ সময় দলটির নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদলে ছিলেন জামায়াতের মহিলা বিভাগের তিন সদস্য।

আজ সোমবার ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

জামায়াতের প্রতিনিধিদলে অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মোবারক হোসাইন, কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি সাইয়েদা রুম্মান, কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের মানবসম্পদ, আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নি এবং ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের মহিলা বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি শাহানা পারভিন।

ব্রিফিংয়ে মুজিবুর রহমান জানান, বৈঠকে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্বিক অগ্রগতি, বিশেষ করে, গার্মেন্টস, ঔষধশিল্প, কৃষি খাত, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা কী হতে পারে, সে বিষয়েও মতবিনিময় করা হয়।

মুজিবুর রহমান আরও জানান, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং বিশেষত হস্ত ও কুটির শিল্পে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে যুক্তরাজ্যের সহায়তা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়েও উভয় পক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করে।

বৈঠক শেষে উভয় পক্ষ ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতা, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেও জানান জামায়াতের নায়েবে আমির।

