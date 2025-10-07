হোম > রাজনীতি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: জামায়াতে ইসলামীর ফেসবুক

জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের বাংলাদেশের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় আমিরের কার্যালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের সময় গোয়েন লুইসের সঙ্গে ছিলেন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধির মানবাধিকার-বিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান। জামায়াতের পক্ষ থেকে অন্যদের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মীর আহমাদ বিন কাসেম (আরমান)।

বৈঠক শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার জানান, বৈঠকে বাংলাদেশের বিদ্যমান মানবাধিকার ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রোহিঙ্গা সমস্যা, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আরও জানান, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তা অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সহযোগিতা ও কারিগরি সহায়তা কামনা করা হয়। বৈঠকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নারী সমাজের অধিকার সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন এবং বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অব্যাহত সমর্থনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

