ডা. জুবাইদার মতো আমিও আপনাদের সন্তান: তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

গতকাল দিবাগত রাত ১টার দিকে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বিরাইমপুরে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘ডা. জুবাইদা যেমন আপনাদের সন্তান, আমিও আপনাদের সন্তান। আমার দাবি রয়ে গেল, যাতে ১২ তারিখে এই এলাকা থেকে ধানের শীষ বিজয়ী হয়। আপনাদের কাছ থেকে এই জবান নিয়ে গেলাম।’ বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বিরাইমপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে নির্বাচনী গণসংযোগ ও প্রচারণার আনুষ্ঠানিক সূচনায় বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।

হজরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত শেষে তিনি এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেন। হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে তিনি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।

বক্তব্যের শুরুতেই তারেক রহমান স্থানীয় মুরব্বি ও এলাকাবাসীর দোয়া কামনা করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাজনীতি করি। ধানের শীষ জয়যুক্ত হলে আমরা আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষকদের সহায়তার জন্য কৃষক কার্ড প্রবর্তন করব।’

তারেক রহমান বলেন, ‘সিলেটের বহু মানুষ প্রবাসে থাকেন। আমরা প্রতিটি জেলায় উন্নত ট্রেনিং সেন্টারের ব্যবস্থা করব, যাতে আমাদের যুবকেরা দক্ষ হয়ে বিদেশে যেতে পারে। তারা দক্ষ হিসেবে ভালো বেতনে চাকরি করলে, দেশে বেশি রেমিট্যান্স আসবে, দেশের অর্থনীতির বিকাশ হবে।’

কৃষকদের সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সূচিত ঐতিহাসিক ‘খাল খনন’ কর্মসূচি পুনরায় চালু করার ঘোষণা দেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, ‘কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে সারা দেশে আবার খাল খনন শুরু করা হবে, যা আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।’

গত দেড় দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, ‘গত ১৬ বছর এ দেশে মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আমরা সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই। মানুষের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি ফিরিয়ে দিতেই এই নির্বাচন।’

