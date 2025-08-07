সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে: রিজভী

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ঘোষণাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, ‘রমজানের আগে নির্বাচন দিয়ে সরকার জনগণের দাবি ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে।’
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত মাসুমা বেগমের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।
রিজভী বলেন, নির্বাচন কমিশনে প্রধান উপদেষ্টার চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দেশের জনগণ একটি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করে। ভোট নিরপেক্ষ হতে সব ধরনের সার্বিক সহযোগিতার করবে বিএনপি।
এনসিপি নেতাদের কক্সবাজার ভ্রমণ প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, তারা যেকোনো জায়গায় যেতেই পারে। কিন্তু সে বিষয় নিয়ে লুকোচুরির কিছু নেই। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ফ্যাসিবাদ পতনের আন্দোলনে যারা মূল ভূমিকা পালন করেছে, তাদের কাছ থেকে দেশের জনগণ কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র ও লুকোচুরি আশা করে না।
বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, সামনের দিনে জনগণ দেশে এমন শাসন ব্যবস্থা দেখতে চায়, যেখানে সরকারের প্রতি ক্ষেত্রে জবাবদিহি থাকে। জবাবদিহি না থাকলে দেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।
এ সময় নিহত মাসুমার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ‘আমরা বিএনপি’ পরিবার। একইসঙ্গে নিহতের ছেলে আব্দুল্লাহর পড়ালেখার দায়িত্ব নেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমনসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।