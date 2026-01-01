হোম > রাজনীতি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

২০২৬ সালকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছাবাণী পাঠানো হয়েছিল। গতকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যার পরে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এই বাণী পাঠানো হয়।

পরে মধ্যরাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর পক্ষ থেকে এ দুটি বাণী প্রত্যাহার এবং প্রকাশ না করতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

রুহুল কবির রিজভীর পাঠানো মেইলে বলা হয়, ‘আজ ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পরে ভুলবশত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ইংরেজি নববর্ষের বাণী গণমাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।’

ওই মেইলের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যম থেকে বাণী দুটি প্রত্যাহার এবং প্রচার ও প্রকাশ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমগুলোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়।

সম্পর্কিত

দেশের পক্ষের শক্তি বিএনপিকে বিজয়ী করবে মানুষ: মির্জা ফখরুল

জামায়াত আমিরের ‘গোপন বৈঠক’ নিয়ে সংবাদ, ক্ষোভ প্রকাশ সারজিসের

ভারতের সঙ্গে ‘গোপন বৈঠক’ মর্মে সংবাদ, নিন্দা জামায়াত আমিরের

মায়ের ত্যাগ-উদারতার উদাহরণ থেকেই শক্তি, ঐক্য ও দেশপ্রেম খুঁজে পাই: তারেক রহমান

‘আপনারা সেই শক্তি, যার কারণে জাতি আমার মায়ের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে পেরেছে’

শোকার্ত জনসমুদ্রের সশ্রদ্ধ বিদায়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ভিন্ন পরিচয়ে নির্বাচনে আ.লীগ

নতুন বছরে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান তারেক রহমানের

এবার এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন তাসনিম জারার স্বামী

তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা