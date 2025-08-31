এয়ারপোর্ট থেকে নুরকে দেখতে হাসপাতালে এনসিপি নেতারা

পাঁচ দিনের সফর শেষে রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে দেশে ফিরেছে নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এনসিপির প্রতিনিধিদল। রোববার রাত ৯টা ৫০ মিনিটে তারা ঢাকায় অবতরণ করে। এরপর বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের বাইরে তারা গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে।
এ সময় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম চীন সফরে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য চীনের সরকারকে ধন্যবাদ জানান। চীন সফরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান।
এরপর এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি ঢাকা মেডিকেল যান এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম। রাত ১১টায় দিকে হাসপাতালে পৌঁছে নাহিদ ইসলাম গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।
ঢামেকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জাতীয় পার্টি প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘জাতীয় পার্টি বিষয়ে আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট। জাতীয় পার্টি শুধু এই ১৬ বছর দালালি করে নাই, তারা নব্বইয়ের পরাজিত শক্তি। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে এরশাদের পতন ঘটিয়েছিল। সেই সময় রাজনৈতিক দলগুলো আপস করেছিল। ফলে তৃদলীয় জোটের রূপরেখা ব্যর্থ হয়েছিল এবং এরশাদকে আবার পুনর্বাসনে জায়গা করে দিয়ে যেই ভুল রাজনৈতিক দলগুলো করেছিল, বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে বেইমানি করেছিল, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পরে আমরা সেই সুযোগ দেব না। জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে সহযোগী যত দোসর রয়েছে এমনকি যারা তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করবে, তাদের সবাইকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করা হবে।’
জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে নাহিদ বলেন, ‘জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের দাবি অবশ্যই সমর্থন করি। আমরা মনে করি, জাতীয় পার্টির কোনো অধিকার নেই বাংলাদেশে রাজনীতি করার।’
নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘দেশে একটা অস্থিতিশীলতা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা আশা করব, দেশ যেন অস্থিতিশীল অবস্থায় না যায়।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, যুগ্ম সদস্যসচিব মশিউর রহমান, জয়নাল আবেদীন শিশির, সংগঠক নাহিদ উদ্দিন তারেক প্রমুখ।