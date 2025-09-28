হোম > রাজনীতি

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলসহ ফরেন সার্ভিস টিমের চাকরিচ্যুতি করাসহ তিন দাবিতে এনসিপির স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটে লিখিত স্মারকলিপি দিয়েছেন প্রবাসে অবস্থানরত এই অ্যালায়েন্সের নেতা ও কর্মীরা। ২৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দূতাবাসগুলোতে পাঠানো এই স্মারকলিপিতে তিনটি সুস্পষ্ট দাবি উত্থাপন করা হয়।

দাবিগুলো হলো—বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার এবং নিউইয়র্ক শহরের সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে অভিযোগ জানানো, নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলসহ সম্পূর্ণ ফরেন সার্ভিস টিমকে অবিলম্বে চাকরিচ্যুত করা এবং সফরের পরবর্তী অংশে প্রত্যেক সফররত নেতাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, ‘বিচারের ক্ষেত্রে ধীর গতি প্রবাসীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। প্রবাসীরা এবং প্রবাসী সংগঠনগুলো এ হামলার সুষ্ঠু তদন্ত, অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানায়।’

ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স জানিয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে মিনিস্টার (পলিটিক্যাল) ও হেড অব চ্যান্সেরি শেখ মোশাররফ শরীফ স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। নরওয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস না থাকায় ২৩ সেপ্টেম্বর সুইডিশ দূতাবাসের মাধ্যমে ই-মেইলে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়, যা কনস্যুলার বিভাগ উচ্চপর্যায়ে প্রেরণ করে। একই দিন ফিনল্যান্ডেও সুইডিশ দূতাবাসের মাধ্যমে ই-মেইলে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রদূত ওয়াহিদা আহমেদ ও কনস্যুলার বিভাগ তা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান। ২৪ সেপ্টেম্বর পর্তুগালের লিসবনে রাষ্ট্রদূত এম মাহফুজুল হকের কাছে স্মারকলিপি দেয় এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স পর্তুগাল। একই দিন ইতালির রোমে দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (ওয়েলফেয়ার) আসিফ আনাম সিদ্দিকী এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি (পলিটিক্স) মর্জুক ইসলাম স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। ইতালির মিলানে ফার্স্ট সেক্রেটারি ও হেড অব চ্যান্সেরি এমডি শরিফুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় তাইমা রহমানের কাছে স্মারকলিপি দেয় এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স অস্ট্রেলিয়া। ২৬ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের ওয়ারশতে বাংলাদেশ দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারি বিশ্বজিত দেবনাথের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

