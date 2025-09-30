হোম > রাজনীতি

আগামীর বাংলাদেশে ধর্ম পরিচয় থাকবে না—বলার জন্য যুবশক্তির তারিকুলের দুঃখপ্রকাশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপির) যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শনকালে দেওয়া বক্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে ওই বক্তব্যর একটি সংশোধনী রূপ প্রকাশ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে জাতীয় যুবশক্তির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশ হবে ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশে আমাদের ধর্মের কোনো পরিচয় থাকবে না, আমাদের একটাই পরিচয় আমরা বাংলাদেশি। বাংলাদেশি পরিচয় নিয়ে আমরা আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই।’

ওই বক্তব্যে তিনি ধর্মীয় পরিচয়কে উপেক্ষা চাননি বরং সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ধর্মীয় পরিচয়ের বিভাজন অতিক্রম করে বাংলাদেশি পরিচয়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে শব্দের অপ্রতুলতার কারণে মূল বক্তব্যের মর্ম স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

এ জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সংশোধিত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। সেখানে বলা হয়, ‘আগামীর বাংলাদেশ হবে ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ। কোনো জাতি, ধর্ম বা গোষ্ঠীর পরিচয়ে নয়, বরং সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে আমাদের পরিচয় হোক আমরা সবাই বাংলাদেশি। বাংলাদেশি পরিচয় নিয়েই আমরা আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই।’

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘বক্তব্যটি শব্দের অপ্রতুলতার কারণে ভিন্ন অর্থে প্রতিফলিত হওয়ায় জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সকলকে বিষয়টি ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন।’

