পঞ্চগড়ে জামায়াতের সমাবেশ শুরু, কানায় কানায় পূর্ণ মাঠ

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনী সমাবেশ কেন্দ্র করে পঞ্চগড় চিনিকল মাঠ ইতিমধ্যে নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরেই প্রস্তুত করা হয় সমাবেশ মঞ্চ। সকাল থেকেই জড়ো হতে থাকেন জামায়াতসহ ১০ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা।
আজ বেলা ১১টায় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়।
জানা গেছে, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারযোগে পঞ্চগড় যাবেন জামায়াতের আমির। বেলা ১১টায় সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তিনি সমাবেশস্থলে পৌঁছাননি।
পঞ্চগড়ের সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি থাকবেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম প্রমুখ।
পূর্বঘোষিত সূচি অনুসারে ডা. শফিকুর রহমান পঞ্চগড় থেকে বেলা ২টায় যাবেন দিনাজপুর, সেখান থেকে বিকেল ৪টায় যাবেন ঠাকুরগাঁও। সেখান থেকে যাবেন রংপুরে। রাত ৭টায় সেখানে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। সমাবেশ শেষে রংপুরে রাত যাপন করবেন তিনি।