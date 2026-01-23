হোম > রাজনীতি

পঞ্চগড়ে জামায়াতের সমাবেশ শুরু, কানায় কানায় পূর্ণ মাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদক, পঞ্চগড় থেকে

পঞ্চগড়ে জামায়াতের সমাবেশস্থল এরই মধ্যে লোকসমাগমে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনী সমাবেশ কেন্দ্র করে পঞ্চগড় চিনিকল মাঠ ইতিমধ্যে নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরেই প্রস্তুত করা হয় সমাবেশ মঞ্চ। সকাল থেকেই জড়ো হতে থাকেন জামায়াতসহ ১০ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা।

আজ বেলা ১১টায় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়।

জানা গেছে, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারযোগে পঞ্চগড় যাবেন জামায়াতের আমির। বেলা ১১টায় সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তিনি সমাবেশস্থলে পৌঁছাননি।

পঞ্চগড়ের সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি থাকবেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম প্রমুখ।

পূর্বঘোষিত সূচি অনুসারে ডা. শফিকুর রহমান পঞ্চগড় থেকে বেলা ২টায় যাবেন দিনাজপুর, সেখান থেকে বিকেল ৪টায় যাবেন ঠাকুরগাঁও। সেখান থেকে যাবেন রংপুরে। রাত ৭টায় সেখানে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। সমাবেশ শেষে রংপুরে রাত যাপন করবেন তিনি।

সম্পর্কিত

দিনাজপুরে জামায়াতের জনসভা শুরু

শুধু গার্মেন্টস দিয়ে কী হবে, নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করতে হবে: তারেক রহমান

আমরা মানুষকে কেনার চিন্তা করি না, সম্মান দেখাই: জামায়াত আমির

জামায়াতের সমাবেশ: পঞ্চগড়ের পথে আমির, প্রস্তুত মঞ্চ

নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না জনগণ: মির্জা ফখরুল

১৬ ঘণ্টায় ৭ সমাবেশ করে ভোরে ঢাকায় ফিরলেন তারেক রহমান

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে জামায়াত

সংস্কারের প্রতিশ্রুতিতে এনসিপির প্রচার শুরু

সিলেটে তারেক: দেশ বাঁচাতে ভোট দিন ধানের শীষে

লেটার টু তারেক রহমানসহ বিএনপির পাঁচ নির্বাচনী কর্মসূচি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা