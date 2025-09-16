বিসিএস পরীক্ষার কারণে বৃহস্পতি ও শুক্রবার জামায়াতের কর্মসূচি হবে বিকেলে

আগামী শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ৪৭তম বিসিএসের পরীক্ষা থাকায় বৃহস্পতি ও শুক্রবারের ঘোষিত কর্মসূচি বিকেলে পালন করার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ মঙ্গলবার দলটির প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমনটি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশবাসী ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৫ দফা দাবিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে গতকাল ১৫ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আগামী ১৮, ১৯ ও ২৬ সেপ্টেম্বর তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে জানা গেছে, আগামী ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
জামায়াতে ইসলামী জানায়, বিসিএস পরীক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতের স্বার্থে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত সচেতন ও দায়িত্বশীল অবস্থান নিয়েছে। দলটি মনে করছে, বিকেলে কর্মসূচি পালন করলে পরীক্ষার কার্যক্রমে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। সে কারণে ইতিমধ্যে সারা দেশের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় কোনোভাবেই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা যাবে না, কর্মসূচি শুধু বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে গতকাল সোমবার দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের পাঁচ দাবিতে ১৮, ১৯ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেন।